Traffico Roma del 11-11-2019 ore 07 | 30

Traffico Roma del 10-11-2019 ore 19 : 30 : INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI DA TOR CERVARA A VIA FIORENTINI VERSO LA TANGENZIALE SULLA TANGENZIALE EST CODE VERSO SAN GIOVANNI TRA PRENESINA E VIALE CASTRENSE FILE SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD IN ENTRATA SUL RACCORDO ANULARE SUL RACCORDO ANULARE Traffico RALLENTATO LUNGO LA CARREGGIATA TRA L’USCITA PER Roma SUD E TUSCOLANA ILLUMINAZIONE SPENTA ALLA GALLERIA VIALE FERRARI, TUNNEL CHIUSO TRA VIA PRENESTINA E VIA ...

Traffico Roma del 10-11-2019 ore 18 : 30 : SULLA VIA SALARIA PER INCIDENTE CODE ALTEZZA VIALE REGINA MARGHERITA FILE PER Traffico INTENSO SULLA FLAMINIA NELLE DUE DIREZIONI TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA DEI DUE PONTI, RALLENTAMENTI SULLA SALARIA ALTEZZA AEROPORTO DELL’URBE VERSO Roma CENTRO SULLA TANGENZIALE EST CODE VERSO SAN GIOVANNI DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII ALLA SALARIA E POI TRA VIA DEI MONTI TIBURTINI E LO SVICNOLO A24 RALLENTAMENTI A TRATTI SUL PERCORSO URBANO DELLA ...

Traffico Roma del 10-11-2019 ore 17 : 30 : SI STA INTENSIFICANDO IL Traffico SU STRADE ED AUTOSTRADE VERSO LA CAPITALE E NON MANCANO GLI INCIDENTI, PROPRIO PER INCIDENTE CODE SULLA SALARIA ALTEZZA VIALE REGINA MARGHERITA INCIDENTE ANCHE SUL RACCORDO ANUALARE Traffico RALLENTATO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA ALTEZZA SETTEBAGNI. RESTIAMO SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO TRA APPIA E RomaNINA RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO FILE SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD IN ENTRATA SUL RACCORDO ...

Traffico Roma del 10-11-2019 ore 16 : 30 : SULLA METRO A PER UN GUASTO E’ CHIUSA LA FERMATA MANZONI, IN ALTERNATIVA SI SONO UTILIZZARE LE STAZIONI VITTORIO VENETO E SAN GIOVANNI A NORD DELLA CAPITALE A SAXA RUBRA CHIUSA AL Traffico VIA FILACCIANO PER CADUTA MASSI. INCIDENTE FUORI Roma, CHIUSA VIA DELLA MURATELLA ALTEZZA VIA SABBADINO CHIUSA A CAUSA DELL’ILLUMINAZIONE SPENTA LA GALLERIA VIALE FERRARI TRA VIA PRENESTINA E VIA DI TOR TRE TESTE NELLE DUE DIREZIONI REGOLARE IL Traffico ...

Traffico Roma del 10-11-2019 ore 15 : 30 : SU CORSO DI FRANCIA RISOLTI I PROBLEMI LEGATI ALL’INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI VIA LUIGI BODIO, RESTA PERO’ CHIUSA LA CORSIA LATERALE VERSO IL CENTRO CITTA’ CHIUSA AL Traffico, A SAXA RUBRA, VIA FILACCIANO PER CADUTA MASSI. A CAUSA DELL’ILLUMINAZIONE SPENTA CHIUSA LA GALLERIA VIALE FERRARI TRA VIA PRENESTINA E VIA DI TOR TRE TESTE NELLE DUE DIREZIONI REGOLARE IL Traffico SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LE DUE CARREGGIATE PER AVERE ...

Traffico Roma del 10-11-2019 ore 14 : 30 : PER INCIDENTE RALLENTAMENTI SULLA FLAMINIA ALTEZZA VIA VITORCHIANO CHIUSA AL Traffico, A SAXA RUBRA, VIA FILACCIANO PER CADUTA MASSI. INCIDENTE CON CODE SU CORSO DI FRANCIA NEI RESSIDI DI VIA LUIGI BODIO, RIPERCUSSIONI SULLA VIA CASSIA. INCIDENTE FUORI Roma, CHIUSA VIA DELLA MURATELLA ALTEZZA VIA SABBADINO RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO SULLA TANGENZIALE EST DIREZIONE STADIO TRA VIA SALARIA E VIA DEI CAMPI SPORTIVI A CAUSA ...

Traffico Roma del 10-11-2019 ore 13 : 30 : MOLTI GLI INCIDENTI CHE SI SONO VERIFICATI IN QUESTE ORE SULLE STRADE DELLA CAPITALE E PROPRIO PER INCIDENTE CODE SU CORSO DI FRANCIA ALTEZZA VIA LUIGI BODIO, RIPERCUSSIONI SULLA VIA CASSIA. ALTRO INCIDENTE CON DISAGI AL Traffico SU VIA DI TORRE VECCHIA INCROCIO CON VIA CAMPOMORONE INCIDENTI FUORI Roma, RALLENTAMENTI NEI PRESSI DELL’AEROPORTO LEONARDO DA VINCI SU VIA DELLA MURATELLA ALTEZZA VIA SABBADINO E SU VIA DI TOR VERGATA INCROCIO CON ...

Traffico Roma del 10-11-2019 ore 12 : 30 : RESTA ANCORA CHIUSA AL Traffico, A SAXA RUBRA, VIA FILACCIANO PER CADUTA MASSI. RACCOMANDIAMO LE DOVUTE ATTENZIONI ALLA GUIDA; RISOLTO INVECE L’INCIDENTE SULLA TANGENZIALE EST PER LAVORI SULLE CONDUTTURE DELL’ACQUA CHIUSA VIA GIULIO VENTICINQUE TRA VIA LUIGI RIZZO E VIA CIPRO OGGI IN CAMPO ALL’OMIPICO ALLE 15 LAZIO -LECCE PER LA 12 GIORNATA DI CAMPIONATO SERIE NELLE ZONE LIMITROFE PREVISTE LE CONSUETE LIMITAZIONI AL TRANSITO E ALLA SOSTA A ...

Traffico Roma del 10-11-2019 ore 11 : 30 : RESTA CHIUSA AL Traffico, A SAXA RUBRA, VIA FILACCIANO PER CADUTA MASSI. RACCOMANDIAMO LE DOVUTE ATTENZIONI ALLA GUIDA; RISOLTO INVECE L’INCIDENTE SULLA TANGENZIALE EST ANCORA RALLENTAMENTI PER UN INCIIDENTE IN VIA CIPRO ALL’ALTEZZA DI VIA MARCANTONIO BRAGADIN OGGI IN CAMPO ALL’OMIPICO ALLE 15 LAZIO -LECCE PER LA 12 GIORNATA DI CAMPIONATO SERIE NELLE ZONE LIMITROFE PREVISTE LE CONSUETE LIMITAZIONI AL TRANSITO E ALLA SOSTA A RIDOSSO DEL FORO ...

Traffico Roma del 10-11-2019 ore 10 : 30 : CHIUSA AL Traffico, A SAXA RUBRA, VIA FILACCIANO PER CADUTA MASSI. RACCOMANDIAMO LE DOVUTE ATTENZIONI ALLA GUIDA. UN INCIDENTE SULLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO E E’ AVVENUTO POCO PRIMA DI VIA DEI CAMPI SPORTIVI , CO N FILE DA VIA DELLE VALLI UN INCIIDENTE E’ ANCORA SEGNALATO VIA CIPRO ALL’ALTEZZA DI VIA MARCANTONIO BRAGADIN RICORDIAMO VIA DEI FORI IMPERIALI ISOLA PEDONALE PER L’INTERA GIORNATA. CAMBIO DI ...

Traffico Roma del 10-11-2019 ore 09 : 30 : CHIUSA AL Traffico, A SAXA RUBRA, VIA FILACCIANO PER CADUTA MASSI. RACCOMANDIAMO LE DOVUTE ATTENZIONI ALLA GUIDA. UN INCIDENTE SULLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO E E’ AVVENUTO ALL’ALTEZZA DELL’USCITA DI TOR DI QUINTO ANCHE QUI PRUDENZA. CI VENGONO SEGNALATI POI DUE INCIDENTI IL PRIMO IN ZONA TIBURTINA IN VIA DEI DURANTINI ALL’ALTEZZA DI VIA CARLO AMORETTI, IL SECONDO SU VIA CIPRO ALL’ALTEZZA DI VIA MARCANTONIO ...

Traffico Roma del 10-11-2019 ore 08 : 30 : Traffico SCORREVOLE QUESTA DOMENICA SUI RACCORDI AUTOSTRADALI E SULLA RETE VIARIA CITTADINA. CI VENGONO SEGNALATI SUE INCIDENTI IN CITTA: IL PRIMO IN ZONA TIBURTINA IN VIA DEI DURANTINI ALL’ALTEZZA DI VIA CARLO AMORETTI, IL SECONDO SU VIA CIPRO ALL’ALTEZZA DI VIA MARCANTONIO BRAGADIN UN TERZO INCIDENTE CON RALLENTAMENTI IN VIA DEL FORO ITALICO ALL’ALTEZZA DELL’USCITA TOR DI QUINTO VERSO IL FORO ITALICO IN VIA CONCA D’ORO SI SVOLGE LA ...

Traffico Roma del 10-11-2019 ore 07 : 30 : Traffico SCARSO QUESTA DOMENICA SUI RACCORDI AUTOSTRADALI E SULLA RETE VIARIA CITTADINA. CI VENGONO SEGNALATI DUE INCIDENTI IN CITTA: IL PRIMO IN ZONA TIBURTINA IN VIA DEI DURANTINI ALL’ALTEZZA DI VIA CARLO AMORETTI, IL SECONDO SU VIA CIPRO ALL’ALTEZZA DI VIA MARCANTONIO BRAGADIN RIPROGRAMMATO INVECE DA OGGI IL SERVIZIO DELLA METRO B. FINO AL 7 DICEMBRE LA TRATTA CASTRO PRETORIO LAURENTINA E’ APERTA SINO ALLE 21. POI VERRANNO ATTIVATE LE ...

Traffico Roma del 09-11-2019 ore 19 : 30 : Traffico IN PROGRESSIVA DIMINUZIONE LUNGO LE PRINCIPALI STRADE DELLA CAPITALE. POCHI DISAGI ANCORA SI REGISTRANO SULLA TANGENZIALE EST, TRA VIA PRENESTINA E VIALE CASTRENSE, IN DIREZIONE SAN GIOVANNI. CODE E Traffico INTENSO LUNGO VIA CILICIA, TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E PIAZZA GALERIA, IN DIREZIONE SAN GIOVANNI. CONCERTO QUESTA SERA ALLE 21.00 AL PALAZZO DELLO SPORT ALL’EUR, POSSIBILI DIFFICOLTÀ PER LA CIRCOLAZIONE, DURANTE L’AFFLUSSO E ...