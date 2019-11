Tor Bella Monaca | blitz anti-droga | 20 arresti | anche “o’ Principe” Giro da 200mila euro

Tor Bella Monaca : ‘O Principe con tatuaggi torri e pusher : Roma – ‘O Principe di Tor Bella Monaca si chiama Vincenzo Nastasi. Classe 1990, era lui fino a questa mattina il capo dell’organizzazione criminale disarticolata dai Carabinieri di Frascati grazie a un blitz che ha portato al suo arresto e a quello di altri 19 suoi sodali. Nastasi, che amava farsi chiamare come uno dei personaggi della serie Gomorra ma che nell’ambiente romano veniva anche chiamato ‘Bamba’, ...

Raffaella Carrà : “Mi piacerebbe intervistare Ultimo - passeggiare con lui per Tor Bella Monaca. La tv oggi? Tutte storie di morte - a cominciare dal mattino in poi…” : “Sono in un momento sereno della mia vita lavorativa. Gestisco le interviste per A raccontare comincia tu“: parole di Raffaella Carrà che si è raccontata in una lunga intervista a Il Giornale. E non ha passato in rassegna solo i momenti favolosi della sua carriera, ma anche quelli meno fortunati, come il talent Forte Forte Forte: “Avevo il sogno di scovare una nuova promessa ma è stato un periodo poco fortunato dell’ ...

Nuovo caso di razzismo in Serie C - il calciaTore si ribella : “queste persone vanno squalificate per anni” [FOTO] : Ancora un episodio di razzismo nel calcio italiano. Questa volta accade in Serie C, nel corso della gara del girone meridionale Cavese-Catanzaro. Il calciatore Massimo N’Cede Goh, attaccante classe ’99 dei campani, è stato bersagliato da cori a sfondo razziale dei tifosi ospiti. Su Instagram il giovane si è ribellato a questo tipo di comportamento, scrivendo così: “è la seconda domenica di fila che vengo insultato per il ...

Venti persone sono state arrestate nel corso di un’operazione antidroga nel quartiere di Tor Bella Monaca - a Roma : I carabinieri di Roma hanno arrestato 20 persone (15 in carcere e 5 ai domiciliari) nel corso di un’operazione antidroga nel quartiere di Tor Bella Monaca, alla periferia di Roma. Gli arrestati sono tutti italiani e, secondo le indagini, avrebbero fatto

Spaccio droga con modello aziendale a Tor Bella Monaca : 20 arresti : Roma – Vanno avanti le operazioni di contrasto alle piazze di Spaccio di via Dell’Archeologia, all’interno del quartiere romano di Tor Bella Monaca. All’alba di questo lunedì 11 novembre i Carabanieri del Gruppo di Frascati sono impegnati ad applicare un esecuzione di custodia cautelare ai danni di 20 persone: 15 destinate al carcere e 5 ai domiciliari, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Roma, su richiesta della locale ...

Roma - maxi operazione antidrogra a Tor Bella Monaca : venti arresti : In manette anche tre donne, il giro d'affari era di 200mila euro al mese. L'organizzazione con turni e vedette

Ebook - unire ediToria digitale e podcast? Una bella sinergia dal cuore italiano : Lo scorso ottobre VoxNest e StreetLib hanno siglato un accordo che offre nuove opportunità agli scrittori, in particolare agli autopubblicati. In estrema sintesi, tra le due aziende è nata una sinergia utilizzando Spreaker, la prima piattaforma in Italia per la creazione, distribuzione e monetizzazione di podcast, vale a dire un contenuto audio che una persona o un’azienda registra per essere, successivamente, condiviso in rete attraverso ...

E' morto l'atTore Omero Antonutti - voce narrante del film 'La vita è bella' : Interprete di cinema e teatro, noto al grande pubblico anche per la sua atività di doppiatore. Aveva 84 anni

Il calciaTore si ribella alle macchine - in Francia la Var la prendono a calci (VIDEO) : Se in Italia la Var è al centro di una costante rissa-tv, e in Inghilterra fanno le riunioni per capire perché non si usano quei benedetti monitor a bordo campo, in Francia quei monitor ora li prendono proprio a calci. Lo ha fatto il difensore del Monaco Ruben Aguilar, espulso dalla partita di Ligue 1 contro il St. Etienne proprio per intercessione della tecnologia. Aguilar ha pensato bene, prima di lasciare il campo di dare un calcio allo ...

Ex Ilva : Bellanova - ‘recuperare razionalità - si gioca su filiera e lavoraTori’ (2) : (Adnkronos) – Quanto all’emendamento sullo scudo penale, Bellanova spiega di non essersi opposta come Italia Viva perché “probabilmente dovevamo non dare attenzione a quelli che ci accusano di essere strumentali. Io sono stata nel Consiglio dei ministri fino alle 2 di notte – continua la ministra – a motivare come quella scelta avrebbe messo in discussione posti di lavoro e dava pretesti a Mittal di alzare il ...

Ex Ilva : Bellanova - ‘recuperare razionalità - si gioca su filiera e lavoraTori’ : Roma, 5 nov. (Adnkronos) – “Bisogna recuperare razionalità e senso di responsabilità”. Lo dice la ministra per le Politiche agricole Teresa Bellanova in un’intervista a Circo Massimo, su Radio Capital. “Qui si gioca sulla vita non solo della filiera produttiva dell’acciaio, fondamentale per il nostro Paese, ma di 20mila persone fra diretti e indotto e centinaia di piccole imprese. Non si scaricano le ...

“A Tor Bella Monaca Non ‘Piove’ Mai” al cinema dal 28 novembre : Marco Bocci dietro la macchina da presa per il suo primo film A Tor Bella Monaca non ‘Piove’ mai, dal 28 novembre al cinema Tratto dall’omonimo romanzo, che ha ricevuto ottima accoglienza di pubblico e stampa, il film sarà distribuito da Altre Storie e Minerva Pictures Arriva al cinema dal 28 novembre A Tor Bella Monaca non ‘Piove’ mai, esordio alla regia di Marco Bocci, che ha scritto anche la sceneggiatura, partendo da suo romanzo omonimo ...

Torino – Juventus : la bella notizia arriva prima del derby : Torino – Juventus: E’ il giorno del derby della Mole, una delle partite più attese dell’anno per prestigio ed orgoglio cittadino. La sfida tra i granata ed i bianconeri vede la Juventus prima della classe ancora imbattuta, ed i granata vogliosi di riscatto e decisi ad uscire dal periodo nero nel quale sono piombati. Torino Juventus: i bianconeri cercano la conferma Analizzando le statistiche dei principali campionati europei, ...

Degrado in via Cavour a VitToria : c'è chi urina in bella vista : Degrado in via Cavour a Vittoria: c'è chi urina in bella vista. La nota di segnalazione di Giuseppe Scuderi di Idea Liberale