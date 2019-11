Titroli e aperture | il trionfo dell' ultradestra spagnola nei quotidiani in edicola

Fonte : agi

(Di lunedì 11 novembre 2019) Un attentato contro i soldati italiani di stanza in Iraq. Ieri mattina un ordigno rudimentale scoppiato vicino a Kirkuk, ha investito in pieno il convoglio di un team misto di forze speciali. Cinque i militari che sono rimasti feriti, tre in modo grave. Non sarebbero in pericolo di vita, ma ad uno di loro è stata amputata una gamba. Due sono parà Col Moschin'Esercito e tre sono incursori Comsubina Marina militare. Sedici anni fa, il 12 novembre, ci fu la strage di Nassiriya. E mentre si continua a trattare sullo scudo penale all'Ilva, per Alitalia sembrerebbe vicina una soluzione. In Spagna Pedro Sánchez perde la scommessa e il partitoVox di Santiago Abascal raddoppia i voti. CORRIEREA SERA Attacco in Iraq alle forze speciali: feriti 5 italiani Ordigno rudimentale esplode sotto un blindato. Gravi 3 militari. La strage di Nassiriya 16 anni fa ...