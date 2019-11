The Falconeer annunciato per PC e Xbox One

Fonte : gamerbrain

(Di lunedì 11 novembre 2019) Il premiato editore Wired Productions è orgoglioso di annunciare lo sbarco del GDR d’azione oceanico Thesu console per la prima volta, suOne. Creato dallo sviluppatore indipendente Tomas Sala, Thecombina meccaniche di combattimento aereo classiche e peripezie acrobatiche, con un ambiente aperto mozzafiato e un bestiario pieno di fantastici nemici in terra, mare e cielo. Thearà il suo debutto mondiale all’imminente X019 a Londra il 14-16 novembre 2019 e atterrerà suOne e PC nel 2020. Ambientato su Il Grande Ursee, un mistico mondo annegato nella corruzione degli oceani, i giocatori prenderanno le proprie cavalcature armate in terza persona e si libreranno in cielo nel ruolo di ““, agili combattenti volanti equipaggiati con devastanti armi a distanza. Sarai tu ...