Terrorismo | jihadista italiana condannata a 2 anni e 8 mesi

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 11 novembre 2019) Eugenia Fiore Lara Bombonati, 28, è stata accusata di associazione con finalità di. Laera partita per la Siria per combattere al fianco di una costola di Al Qaida La Corte di Assise di Alessandria ha condannato a 2e 8di reclusione Lara Bombonati, ladi 28accusata di associazione con finalità di. La giovane era finita alla ribalta delle cronache nel giugno 2017, quando era stata sottoposta a fermo dalla Digos di Alessandria per il pericolo di fuga, in quanto stava progettando di lasciare l'Italia e raggiungere nuovamente la Siria, utilizzando alcuni contatti in Belgio. Secondo gli inquirenti, la 28enne avrebbe svolto attività di logistica e di assistenza nell'ambito di una nuova formazione terroristica operante nelle aree di Idlib, città della Siria nord-occidentale situata vicino al confine ...

