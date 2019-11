Terrorismo | foreign fighter italiana condannata a 2 anni e 8 mesi

Condannata per Terrorismo Lara Bombonati - la foreign fighter italiana : Lara Bombonati , la foreign fighter italiana accusata di associazione con finalità di terrorismo , è stata Condannata a 2 anni e 8 mesi di carcere dalla Corte di Assise di Alessandria. I giudici hanno ritenuto la donna colpevole di aver fiancheggiato associazioni terroristiche di matrice islamica mentre era in Siria.Continua a leggere

Una foreign fighter italiana è stata condannata per Terrorismo a 2 anni e 8 mesi di carcere : Lara Bombonati, 28 anni, è stata condannata a 2 anni e 8 mesi di carcere dalla corte d’assise di Alessandria per associazione con finalità di terrorismo: nel 2016 era partita per la Siria per diventare una foreign fighters, cioè una combattente straniera