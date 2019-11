Terremoto Marsica | l’esperto Ingv fa chiarezza sulla sequenza sismica di Sora-Balsorano

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 11 novembre 2019) Ogni volta che si attiva unada qualche parte in Italia, specialmente se accade in qualche area ad alta pericolosità, ci poniamo delle domandesua possibile evoluzione. Spesso – spiega l’esperto, Alessandro Amato,-ONT. – queste domande sono stimolate dalle persone impaurite che vivono vicino all’area epicentrale o che hanno vissuto in precedenza esperienze di forti terremoti, o ancora da giornalisti. Abbiamo provato qui a raccogliere alcune delle riflessioni che facciamo in questi casi, provando a dare delle risposte ad alcuni quesiti ricorrenti. Molte delle domande che ci vengono poste sono purtroppo senza risposta, o hanno delle risposte caratterizzate da un elevato grado di incertezza. Alcune delle informazioni qui riassunte sono state riportate più in dettaglio in precedenti post suldel 7 novembre 2019, sull’inquadramento ...

