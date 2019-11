Terremoto Francia | 4 feriti e almeno 200 case danneggiate | due campanili a rischio crollo

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 11 novembre 2019) Undi magnitudo 5.4 ha colpito oggi nei pressi di Montélimar (dipartimento della Drôme), nel sud della, ha indicato il Bureau centrale sismologique francese (BCSF) di Strasburgo, che ha classificato il sisma come “forte”. L’evento è durato circa una decina di secondi (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo). L’epicentro del sisma, che si è verificato alle 11:53, è stato localizzato a 10km da Montélimar. Ilè stato avvertito anche a Lione, Montpellier, Saint-Etienne, Grenoble, Avignone e Marsiglia. Avvertito in modo lieve anche in Piemonte e Liguria. Su Twitter, la Réseau d’observation de la sismicité alpine precisa che questa scossa “genererà sicuramente delle repliche nelle ore e nei giorni seguenti”. Un primo bilancio parla di 3lievi nell’Ardèche e di un quarto ferito grave nella Drôme, riporta RTL. Sembra che ...

