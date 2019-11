Tennis | Ranking ATP 11 novembre 2019 | Novak Djokovic punta Rafael Nadal | otto azzurri

Tennis - Ranking WTA (4 Novembre) : Ashleigh Barty chiude l’anno in vetta. Giorgi unica azzurra in Top-100 : La chiusura perfetta di Ashleigh Barty. L’australiana ha conquistato le WTA Finals 2019 e chiuderà l’anno da numero uno del mondo. Una stagione veramente eccezionale quella di Barty, che ha vinto anche il Roland Garros. Sul podio ci sono anche Karolina Pliskova e Naomi Osaka, mentre guadagnano posizioni Simona Halep ed Elina Svitolina ed in mezzo a loro c’è Bianca Andreescu. Una sola azzurra in Top-100 ed è Camila Giorgi, che ...

Tennis - Ranking ATP (4 Novembre) : Rafael Nadal nuovo numero uno del mondo. Berrettini sale in ottava posizione : Rafeal Nadal è il nuovo numero uno del mondo. Lo spagnolo, undici anni dopo la prima volta, ritorna in vetta al Ranking ATP, superando in classifica Novak Djokovic. Il serbo era già certo di cedere lo scettro al rivale, ma la vittoria nel Masters 1000 di Parigi Bercy gli permette di sperare in un nuovo sorpasso alle ATP Finals di Londra, dove la presenza del maiorchino è in forte dubbio per l’infortunio patito proprio in Francia e che non ...

Tennis – Il clamoroso declino di Jack Sock : non vince da un anno e finisce senza ranking ATP! : In seguito al ritiro dal challenger di Charlottesville, Jack Sock finisce senza ranking ATP: il Tennista americano è passato dalla top 8 all’assenza di punti nel giro di 2 anni Dall’insidiare i grandi nomi del Tennis all’essere scomparso dalla classifica, dalla top 8 ATP alla totale assenza di punti. La parabola discendente di Jack Sock ha dell’incredibile. Il Tennista americano è stato infortunato da gennaio a luglio a causa di un ...

Tennis - Ranking WTA (28 ottobre) : Ashleigh Barty sempre in testa. Camila Giorgi unica Top-100 azzurra : Questa settimana si giocano le WTA Finals 2019 a Singapore. Ashleigh Barty si presenta sul cemento asiatico da numero uno del mondo (6476 punti) con un vantaggio molto netto sulla ceca Karolina Pliskova (5315) e sulla giapponese Naomi Osaka (5246). Con la finale raggiunta nel WTA Elite Trophy di Zhuhai, Kiki Bertens sale alla posizione numero sette della classifica mondiale, superando in questo modo Belinda Bencic, Elina Svitolina e Serena ...

Tennis - Ranking ATP (28 ottobre) : Matteo Berrettini entra in top 10. Otto azzurri tra i primi cento - Jannik Sinner numero 93 : Matteo Berrettini è diventato ufficialmente il quarto giocatore italiano di sempre ad entrare tra i primi dieci del mondo. Il romano è da oggi il nuovo numero 9 del Ranking ATP. Un traguardo raggiunto grazie alla semifinale del torneo di Vienna, la seconda consecutiva dopo quella del Masters 1000 di Shanghai. E’ una settimana comunque storica per il Tennis nostrano, infatti l’Italia presenta ben Otto giocatori nella top 100 della ...

Tennis - Matteo Berrettini e la corsa verso le ATP Finals : cosa cambia con la sconfitta contro Thiem? La classifica e il ranking del romano : La sconfitta di Matteo Berrettini nelle semifinali del torneo ATP 500 di Vienna nega al romano la possibilità di fare un ulteriore passo in avanti in termini di punti nella Race to London (e ovviamente nella classifica ATP): l’azzurro rinforza l’ottavo posto, l’ultimo valido per le Finals di fine stagione, in attesa di capire se il più immediato inseguitore resterà l’iberico Roberto Bautista Agut, distante 130 punti, o ...

Tennis : Matteo Berrettini virtualmente nella top-10 del ranking ATP. L’azzurro si avvicina alle ATP Finals! : Più forte del dolore alla caviglia e delle perplessità di un inizio poco confortante. Matteo Berrettini batte il britannico Kyle Edmund e incamera la prima vittoria nell’ATP di Vienna. Il romano vendica dunque la sconfitta dell’anno passato a Pechino ed accede al secondo turno del torneo austriaco, dimostrando ancora una volta una grande maturità. Battere Edmund, con le difficoltà nel trovare la giusta misura nei colpi e un problema ...

Tennis - Ranking WTA (21 ottobre) : Ashleigh Barty in vetta - Bencic n.7 e qualificata alle Finals a Shenzhen. Giorgi n.1 italiana : L’australiana Ashleigh Barty si conferma n.1 del mondo anche questa settimana. L’aussie, con i suoi 6476 punti, precede la ceca Karolina Pliskova (5315) e la giapponese Naomi Osaka (5246). alle loro spalle vi sono la campionessa dello US Open Bianca Andreescu, la rumena Simona Halep, l’altra ceca Petra Kvitova e la svizzera Belinda Bencic, che scala la graduatoria (3 posizioni guadagnate) grazie al successo nella Kremlin Cup. A ...

Tennis - Ranking ATP (21 Ottobre) : Djokovic n.1 ma non per molto… Berrettini sogna Londra - Sinner vicinissimo alla top-100 : Novak Djokovic si conferma n.1 del Ranking ATP, ma il serbo dovrà cedere presto lo scettro. La sconfitta nei quarti di finale a Shanghai è costata molto al giocatore nativo di Belgrado, che il prossimo 4 novembre perderà la vetta della classifica. A beneficiarne sarà lo spagnolo Rafael Nadal, fermo a causa di un problema fisico, che però in questo periodo non ha punti da difendere, al contrario di Nole con ben 2600 punti in scadenza e non ...

Tennis - la nuova classifica di Jannik Sinner dopo la sconfitta con Wawrinka : a ridosso della top-100 nel ranking ATP : Jannik Sinner non è riuscito nell’impresa di sconfiggere Stan Wawrinka nelle semifinali del Torneo ATP 250 di Anversa, l’altoatesino ha provato a contrastare il fortissimo svizzero sul cemento belga ma gli è mancato quel pizzico di esperienza per tenere botta contro un veterano del circuito. Il 18enne termina qui la propria avventura dopo essere entrato nel tabellone principale con una wild card e aver regalato grandissime emozioni ...

Tennis - il nuovo ranking di Jannik Sinner dopo la vittoria su Monfils. La top 100 è a un passo - se va in semifinale ad Anversa… : Jannik Sinner ha compiuto una vera e propria impresa ad Anversa sconfiggendo il fortissimo Gael Monfils, attuale numero 14 al mondo e uno dei big del circuito internazionale. Il Tennista italiano ha compiuto una vera e propria magia, conquistando la vittoria più importante della carriera e qualificandosi per la prima volta ai quarti di finale di un torneo ATP 250. Il trentino è stato impeccabile sul cemento belga e, dopo aver surclassato la ...

Tennis - Ranking ATP (14 Ottobre) : Matteo Berrettini nuovo numero uno d’Italia. In vetta sempre Novak Djokovic : Matteo Berrettini è il nuovo numero uno d’Italia. La semifinale raggiunta nel Masters 1000 di Shanghai ha permesso al Tennista romano di raggiungere l’undicesima posizione nel Ranking ATP, sorpassando in classifica Fabio Fognini, attualmente dodicesimo. I due azzurri sono comunque vicinissimi alla Top-10 e nelle prossime settimane proveranno ad entrarci. Una decima posizione attualmente occupata dallo spagnolo Roberto Bautista Agut, ...

Tennis - Ranking WTA (14 Ottobre) : Ashleigh Barty si conferma in testa. Camila Giorgi continua a perdere posizioni : Ashleigh Barty si conferma in vetta al Ranking WTA anche in questa settimana. Non ci sono state variazioni tra le primi dieci del mondo, con la ceca Karolina Pliskova e la giapponese Naomi Osaka che occupano le posizioni alle spalle dell’australiana. Tra le prime cinque si confermano l’ucraina Elina Svitolina e la canadese Bianca Andreescu. Da segnalare il nono posto di Serena Williams, sempre dietro a Simona Halep, Petra Kvitova e ...

Tennis - Ranking ATP (7 ottobre) : Djokovic allunga su Nadal - con Salvatore Caruso sono otto gli italiani in top100 : Cambiamenti soltanto a livello di punti nella top ten del Ranking ATP di questa mattina. Al comando c’è sempre Novak Djokovic: il serbo vive la sua settimana numero 272 al comando della classifica, aggiungendo anche i 500 punti della vittoria a Tokyo per allungare su Rafael Nadal, secondo a 9225. Dietro lo spagnolo c’è Roger Federer: lo svizzero è fermo a 7130, ma con un margine enorme sul quarto posto occupato dal russo Daniil ...