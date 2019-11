Tennis | Jannik Sinner ha un futuro luminoso | ma adesso lasciamolo tranquillo

Fonte : oasport

(Di lunedì 11 novembre 2019) Lo straordinario 2019 disi chiuderà col torneo di casa, il Challenger di Ortisei, e sono già noti i suoi impegni per i primi mesi del 2020. Il suo coach Riccardo Piatti ha svelato dove giocherà il suo allievo a gennaio e a febbraio: intanto può entrare direttamente nel tabellone degli Australian Open ma prima dello Slam inaugurale del prossimo anno sta aspettando di ricevere una wild-card per il torneo di Doha, mentre le ha già ricevute per quelli indoor di Montpellier, Rotterdam e Marsiglia, che si giocano subito dopo il grande appuntamento di Melbourne. E’ inevitabile che ci sia grande curiosità per come si comporterà il 18enne altoatesino di Rio in Pusteria l’anno prossimo dopo un 2019 nel quale ha scalato più di 450 posizioni nella classifica mondiale e nel quale soprattutto nell’ultimo mese ha mostrato impressionanti progressi sia da punto di vista del gioco sia dal ...

