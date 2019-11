Tapiro d' Oro a Gigi Buffon Immagine usata per promuovere trading online e bitcoin

Tapiro d’oro a Gigi Buffon – Questa sera a Striscia la Notizia la consegna al portiere della Juventus : Gigi Buffon attapirato: Questa sera a Striscia la Notizia la consegna del Tapiro d’oro al portiere della Juventus Valerio Staffelli è ‘amico’ degli sportivi: l’inviato di Striscia la Notizia consegna infatti spesso e volentieri Tapiri d’oro a chi vive di sport. Questa volta è il turno di Gigi Buffon: il portiere della Juventus riceverà il ‘premio’ perchè la sua immagine è stata usata, a sua ...

Tapiro d'Oro a Diletta Leotta/ Video - usata per truffa Bitcoin : 'Non sapevo niente' : Tapiro d'Oro a Diletta Leotta: la conduttrice raggiunta da Valerio Staffelli. La sua immagine usata per una pubblicità sull'acquisto di Bitcoin.

Striscia - Tapiro d’oro a Jovanotti per la truffa sui bitcoin : Giovedì 31 ottobre durante Striscia la notizia Valerio Staffelli ha consegnato il tapiro d’oro a Lorenzo Jovanotti. Motivo? L’immagine del cantante, accompagnata da false dichiarazioni, è stata utilizzata senza il suo consenso e pubblicata online per invogliare l’acquisto di bitcoin. Secondo alcuni articoli su testate nazionali e banner pubblicitari online, infatti, Jovanotti starebbe accumulando una fortuna grazie a investimenti legati a ...

Sampdoria - Tapiro d’oro a Ferrero : “Questo lo dedico a Vialli” : tapiro d’oro al presidente della Sampdoria Massimo Ferrero. Il noto inviato di Striscia la Notizia Valerio Staffelli ha infatti consegnato lo storico ‘premio’ al numero uno blucerchiato dopo i noti fatti societari e di campo. Queste le sue parole. “Ne abbiamo vinta una sola? Pensa se non vincevamo manco quella, sarebbe stato peggio. Sono molto dispiaciuto per Di Francesco, però non so cosa gli sia capitato. Non ...

Striscia la notizia - Staffelli consegna il quinto Tapiro d’oro a Fedez : motivo : Striscia la notizia, Valerio Staffelli consegna a Fedez il suo quinto tapiro Spesso e volentieri le affermazioni del famoso rapper milanese Fedez fanno discutere. Per questo motivo Striscia la notizia ha deciso di consegnargli l’ennesimo tapiro! Il marito di Chiara Ferragni infatti usa frequentemente il suo profilo social per esternare i suoi pensieri e commentare […] L'articolo Striscia la notizia, Staffelli consegna il quinto ...

Marco Columbro dopo la lite con Barbara D’Urso riceve il Tapiro d’oro : Columbro Tapiro d’oro per Marco Columbro dopo gli insulti choc a Barbara D’Urso: «Mi sono sentito truffato». Valerio Staffelli ha incontrato l’ex conduttore Columbro che a “Live non è la D’Urso” aveva aggredito verbalmente la conduttrice. Marco Columbro intercettato da Valerio Staffelli, dichiara: «Approfitto per scusarmi con il pubblico che domenica guardava la trasmissione per il mio comportamento. Mi dispiace e vi ...

Inter-Juventus - Tapiro d’oro a Conte. Il tecnico : “Non cerco vendetta” : Inter-Juventus, tapiro d’oro per Antonio Conte. ?L’allenatore dell’Inter ha ricevuto il “premio” della trasmissione satirica “Striscia la Notizia” subito dopo la sconfitta con i bianconeri. Grande sportività per il tecnico pugliese, che riconosce la superiorità dei rivali. Inter-Juventus, le parole di Conte alla consegna del tapiro d’oro “Abbiamo perso, loro si sono dimostrati una squadra ...

Inter - Tapiro d’Oro per Conte dopo il ko con la Juventus : “non ho bisogno di nessuna vendetta” : L’allenatore dell’Inter ha ricevuto il Tapiro d’Oro per la sconfitta subita nella serata di ieri a San Siro contro la Juve Non avrà preso i tre punti contro la Juventus, ma Antonio Conte si è portato a casa un bel Tapiro d’Oro. Valerio Staffelli lo ha consegnato oggi all’allenatore dell’Inter, chiedendogli lumi sui motivi del ko di San Siro. “Cosa è successo? I ragazzi non hanno fatto quello che ...