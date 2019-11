Tangenti Lombardia | il sindaco leghista di Gallarate Andrea Cassani indagato per

Tangenti Lombardia - liberi i forzisti Caianiello e Tatarella : il gip dice no ad altre misure. Agli arresti resta solo l’imprenditore D’Alfonso : Stop alle misure cautelari: tutti gli indagati dell’inchiesta sulle Tangenti in Lombardia condotta dalla Direzione antimafia di Milano torneranno tutti liberi. Tranne uno: l’imprenditore Daniele D’Alfonso al quale è stata contestata l’aggravante di aver favorito la ‘ndrangheta – il clan dei Molluso – e per il quale quindi la misura scadrà sei mesi dopo, a maggio. Tutte le altre figure principali, invece, lasceranno ...

Tangenti Lombardia - undici chiedono di patteggiare. Caianiello continua a collaborare : Dopo la chiusura indagini dei giorni scorsi sono undici gli indagati che hanno chiesto di patteggiare. A sei mesi esatti dalla maxi operazione della Dda di Milano, che il 7 maggio ha portato a 43 misure cautelari per un sistema di Tangenti, appalti e nomine pilotate e finanziamenti illeciti in Lombardia, potrebbero arrivare già le prime sentenze. Per il 7 novembre, infatti, il gip di Milano Maria Vicidomini ha fissato l’udienza per decidere se ...

Tangenti Lombardia - Caianiello e soci ai pm : 'La Lega prende e distribuisce incarichi' : Nino Caianiello, (ex coordinatore provinciale di Forza Italia) finito al centro dell'inchiesta denominata "Mensa dei Poveri" ha deciso di collaborare con gli inquirenti e ha dichiarato di voler cambiare vita. Dagli stralci degli interrogatori sostenuti dall'ormai "ex ras delle nomine in Lombardia" e dai suoi collaboratori Alberto Bilardo e Laura Bordonaro emergerebbe un sistema di spartizione degli incarichi "da prima Repubblica" che vede tra i ...

Tangenti Lombardia - l’imprenditore svela come pagò 10mila euro al deputato Sozzani : “Modalità indicate da Caianiello” : Il 18 settembre scorso la Camera ha detto no all’arresto del deputato di Forza Italia, Diego Sozzani, ma dalle carte dell’inchiesta continuano ad arrivare conferme sull’ipotizzato pagamento di una mazzetta di 10mila euro. Così l’imprenditore della Ecol service Daniele D’Alfonso, quello che chiamava “semina” la distribuzione delle mazzette ai politici, ha svelato che il “pagamento” della bustarella per ...

Tangenti Lombardia - Caianiello ai pm : “Vi racconto il sistema per finanziare i partiti sin dalla Prima Repubblica. Voglio cambiare vita” : “Esiste un sistema sin dagli anni della cosiddetta Prima Repubblica che prevede forme di finanziamento alle strutture di partito“. Parola di Nino Caianiello, il ras di Forza Italia in provincia di Varese, l’uomo accusato dalla procura di Milano di essere stato il gran burattinaio del giro di Tangenti e incarichi in Lombardia. Arrestato il 7 maggio scorso, Caianiello da alcune settimane sta riempendo verbali su verbali davanti ...

Tangenti Lombardia - Caianiello ai pm : “C’era un accordo tra me e il deputato Sozzani” : Un accordo tra il deputato di Forza Italia, Diego Sozzani, e Nino Caianiello, il ras politico accusato di essere il grande burattinaio di un sistema di mazzette e nomine pilotate. A raccontarlo è lo stesso Caianiello, in uno dei tanti verbali riempiti davanti ai pm della procura di Milano. Sugli “incarichi che otteneva la Green Line”, cioè lo studio tecnico da Sozzani, da una società partecipata di Varese “c’era un ...