Tampon tax | assorbenti detassati in Germania | non saranno più beni di lusso La legge

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 11 novembre 2019)ina partire dal prossimo anno. Lo ha fatto sapere il governo di Berlino: dal primo gennaio 2020 l’Iva passerà dal 19% (quella prevista per le merci di, come sigarette e vino) al 7% (la quota prevista per i prodotti di necessità giornaliera). A influenzare la decisione dell’esecutivo tedesco una petizione online, lanciata dalle attiviste Nanna-Josephine Roloff e Yasemin Kotra e rivolta al Parlamento: in poco tempo ha raggiunto le 200mila firme. Roloff ha esultato sul suo account Twitter: “Ce l’abbiamo fatta, lanon tasserà più i prodotti per il ciclo mestruale!”. We made it: Germany will stop taxing menstrual products by 2020. I am crying ????@jweisswolf @nadyaokamoto — Nanna-Josephine Roloff (@njroloff) November 7, 2019 “Molte donne si stanno impegnando per questo tema, e noi ci impegneremo per ...

