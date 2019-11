Taekwondo | post Croazia Open 2019 | dopo gli Europei di Bari | sono i club italiani a

Taekwondo - Greece Open 2019 : un primo e due terzi posti per l’Italia nell’ultima giornata : La spedizione azzurra si conclude in bellezza al Greece Open di Taekwondo 2019, torneo di categoria G1 svoltosi a Calcide (Grecia), portando a casa due terzi posti ed un primo tra i seniores. La giornata non è iniziata al meglio, con l’eliminazione al primo turno di Elvira Costantini nei -49 kg femminili, l’azzurra ha ceduto nettamente alla vietnamita Thim Kim Tuyen Truong per 9-1. Tre gli azzurri impegnati nei -68 kg, purtroppo ...

Taekwondo - Greece Open 2019 : tre italiani sul podio tra gli juniores. Secondo posto per Giunta - terzo per Maglione e Della Pia : Tre italiani salgono sul podio tra gli juniores al Greece Open 2019 di Taekwondo, torneo internazionale di categoria G1 che si sta svolgendo a Calcide (Grecia). Il migliore risultato viene centrato da Federico Giunta, che chiude al Secondo posto nei -51 kg. L’atleta Della Tiger’s Den Barcellona ha sconfitto in successione i greci Grigorios Adamidis per 38-35, Nikolaos Dikmanis per 19-18 e Dimitrios Triantafyllou per 28-20, approdando così ...

Taekwondo - Riga Open 2019 : un primo ed un secondo posto per l’Italia nella seconda giornata! : In Lettonia si è da pochi minuti conclusa la seconda giornata del Riga Open 2019 di Taekwondo, torneo internazionale di categoria G1. Dopo le gare giovanili di ieri, in cui i nostri portacolori non hanno brillato, oggi è stata la volta dei seniores, gli azzurri non hanno deluso le aspettative e si sono ben espressi portando a casa un primo ed un secondo posto. Tobias Santer è stato il meno bravo in casa Italia, l’azzurro è uscito al primo ...