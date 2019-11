Storie Italiane | Alessandro Greco e la moglie Beatrice Bocci | “Casti per tre anni

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 11 novembre 2019) “Siamo stati casti per tre, nonostante fossimo già sposati“. A rivelarlo sonoe lache ahanno raccontato la loro scelta di castità dopo aver approfondito il loro rapporto con la Fede e con Dio. “In quel momento preciso stavamo insieme da diversie avevamo due figli – ha detto il conduttore ricordando il giorno in cui lui e lahanno preso questa decisione – eravamo in pellegrinaggio a Medjugorje e le ho detto ‘se tu sei pronta facciamolo’. Stavamo arrivando al punto di mettere Gesù al centro. È una scelta difficile e non la si può fare se non affidandoti a Dio… Se sei in coppia può diventare una frustrazione…”, ha spiegato. “Questo percorso non è facile con la sola forza umana… In questo percorso della castità si conosce un’intimità ...

