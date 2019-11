Di Maio : “Berlusconi non risponde su Stato-mafia. L’Italia non chiuderà mai conti con il passato” : "Questo Paese non chiuderà mai i conti con il passato, se una persona che ha fatto per tre volte il Presidente del Consiglio si avvale della facoltà di non rispondere in un processo per mafia": così Luigi Di Maio critica la decisione di Silvio Berlusconi di avvalersi della facoltà di non rispondere nel processo sulla Trattativa Stato-mafia.continua a leggere

Trattativa Stato-mafia : Berlusconi si avvale della facoltà di non rispondere : Silvio Berlusconi si è avvalso della facoltà di non rispondere al processo sulla Trattativa Stato-mafia. L’europarlamentare è stato citato dalla difesa di Marcello Dell’Utri, imputato per minaccia a corpo politico dello Stato. Prima di entrare all’Ucciardone a Palermo, il cavaliere ha chiesto di non essere ripreso da TV e fotografi. Una volta in aula, poi, si è seduto per qualche secondo sullo scranno dei testimoni pronunciando la frase: ...

