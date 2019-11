Speed skating | Coppa del Mondo Minsk 2019 | programma | orari e tv Il calendario completo

Speed skating - Calendario 2019-2020 : tutte le date di Coppa del Mondo - Europei e Mondiali : Manca poco all’inizio della stagione dello Speed skating. Il pattinaggio pista lunga sul ghiaccio sta per entrare in scena e l’Italia cercherà come sempre di sfidare i colossi Olanda, Stati Uniti e Russia al meglio delle proprie possibilità. Dopo una stagione tra luci e ombre, la compagine nostrana vorrà far valere le proprie qualità fin dall’esordio a Minsk (Bielorussia), dal 15 al 17 novembre, nel primo round di Coppa del ...