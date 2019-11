Spagna: socialisti 120 seggi, destra 52

I risultati definitivi delle elezioni generali spagnole confermano lo stallo: i, primi con il 28% e 120, 3 in meno degli attuali, lontani dai 176 richiesti per la maggioranza. Vola l'estremadi Vox: raccoglie il 15,1% dei voti e ottiene 52. Guadagnanoanche i Popolari che con il 20,8% delle preferenze arrivano a 87. Male le formazioni Podemos che perde 8passando dagli attuali 43 a 35 e Ciudadanos che crolla da 57 a 10.La new entry di sinistra Mas Pais resiste:ha 3 deputati. Erc ha 13.(Di lunedì 11 novembre 2019)