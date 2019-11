Spagna | per Sanchez e il Psoe una vittoria di Pirro Sinistra lontana da maggioranza

Fonte : ilfogliettone

(Di lunedì 11 novembre 2019) Il lancio dei dadi non ha dato il risultato sperato: il ritorno alle urne voluto da Pedronon solo ha visto i socialisti perdere consensi rispetto allo scorso 28 aprile (crica seicentomila voti in meno), ma di fatto rende assai più difficile al premier uscente formare un esecutivo in grado di superare la fiducia della Camera - per non parlare poi di governare il Paese. L`esito del voto infatti vede il possibile blocco di-Unidas Podemos scendere da 167 deputati a 158, compresi i tre della nuova formazione Màs Paìs, nata da una costola del partito di Pablo Iglesias; laassoluta, sei mesi fa praticamente a portata di mano, èuna ventina di seggi - praticamente irraggiungibile. Népuò consolarsi con l`obbiettivo di minima (anche se non pochi dei dirigenti del suo partito lo considererebbero il più importante), ovvero quel crollo della ...

