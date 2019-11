Spagna | la strada stretta di Sanchez | cerca Podemos e gli indipendentisti

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 11 novembre 2019) All’indomani della quarta tornata elettorale negli ultimi 4 anni, la soluzione più dibattuta della vigilia sembra già uscita di scena: lanon prenderà ladella ‘grande coalizione’ tra socialisti e popolari, almeno per ora. E basti questa facile evaporazione degli scenari possibili a confermare che il paese esce dalle urne ancor più confuso e frammentato di prima. Il premier uscente Pedroriesce a mantenere i socialisti al primo posto tra i partiti candidati, ma è senza una maggioranza per governare. Anzi: il Psoe taglia il traguardo con 3 seggi in meno rispetto a quanti ne aveva ottenuti al voto del 28 aprile scorso. Eppureriproverà cone – udite, udite – con glicatalani. Obiettivo ‘alleanza progressista’: missione difficilissima.Anche se la somma ...

GiovanniToti : Ritengo che dare la parola ai cittadini, anche in scenari politici complicati come quello spagnolo, sia l'unica str… - Tg3web : In Spagna ha vinto le elezioni ancora una volta il Partito socialista del premier Pedro Sanchez, ma l’ultradestra d… - FabioDantuono1 : RT @Tg3web: In Spagna ha vinto le elezioni ancora una volta il Partito socialista del premier Pedro Sanchez, ma l’ultradestra di Vox raddop… -