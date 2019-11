Spagna | il voto-lampo non risolve Così una grande economia si condanna al non governo

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 11 novembre 2019) Non sono bastate quattro consultazioni in quattro anni per sciogliere il nodo che tiene labloccata, ferma su se stessa mentre l’rallenta e il fuoco della ribellione separatista ha lasciato una coltre di fumo sulla convivenza civile. Non è un caso che gli accorati appelli alla partecipazione lanciati dai leader politici di sinistra siano caduti nel vuoto: a distanza di sei mesi dalle ultime elezioni, infatti, si è registrato un calo dell’affluenza alle urne. Dato che non può meravigliare: c’è uno scollamento tra la base e i leader, tra il popolo e la classe dirigente. E’ difficile spiegare perché in sei mesi i socialisti di Pedro Sánchez e la sinistra più radicale di Pablo Iglesias (Unidas Podemos) si siano guardati con sospetto non riuscendo a trovare un’intesa, mentre solo ad urne aperte il secondo ha avvertito l’urgenza di ...

