Sostanza cancerogena nella farina | allarme in Kenya

Johnson&Johnson - ritirate 33mila confezioni di talco : contengono Sostanza cancerogena : La Johnson&Johnson ha avviato il ritiro in tutti gli Stati Uniti di 33mila confezioni di talco per neonati e bambini per la presenza di tracce di amianto, sostanza cancerogena responsabile di vari casi di tumori. L’azienda americana è sommersa da oltre 13mila denunce e altrettante cause legali da parte di consumatori malati di cancro a causa proprio dell’utilizzo di prodotti al talco. La sostanza è stata accertata cancerogena nei ...

Johnson&Johnson ritira lotto talco neonati con la Sostanza cancerogena asbesto : La Johnson&Johnson ha avviato il primo ritiro dal mercato di un lotto del suo talco per neonati e bambini per la presenza di tracce di asbesto. Le impurità della sostanza cancerogena sono state accertate in test condotti dalla Food and drug administration (Fda): si tratta del primo ritiro di un talco della J&J, che ha sempre negato la contaminazione con impurità tossiche dei propri prodotti. Il lotto ritirato è il ...

L’Agenzia Europea per i Medicinali ha chiesto di fare controlli specifici su tutti i farmaci che potrebbero contenere una Sostanza probabilmente cancerogena : L’EMA, l’Agenzia Europea per i Medicinali, ha chiesto, in forma precauzionale che tutte le aziende e gli enti che hanno a che fare con il commercio di farmaci nell’Unione Europea si accertino che in quei farmaci non siano presenti tracce