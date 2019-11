“Sono solo fantasmi” | una horror comedy Christian De Sica

Moto3 GP Australia 2019 - Lorenzo Dalla Porta : “Sono tranquillo - pensieri solo positivi. Qui grazie a nonna e babbo” : Lorenzo Dalla Porta è vicinissimo a conquistare il titolo Mondiale in Moto3. Il pilota toscano dovrà conquistare quattro punti in più di Aron Canet e perderne meno di diciassette da Tony Arbolino per laurearsi Campione del Mondo. Una situazione di grande vantaggio per il nativo di Prato, che si è raccontato in esclusiva alla Gazzetta dello Sport: “Sono tranquillo, i pensieri sono solo positivi”. Una tranquillità mostrata anche in ...

Italia Si - vincitore milionario confessa a Liorni : “Sono rimasto solo” : Marco Liorni intervista un vincitore milionario a Italia Si, che confessa: “Mi sento solo” Andrà in onda oggi, 12 ottobre 2019, una nuova puntata di Italia Si, il programma ideato e condotto da Marco Liorni, che fa compagnia ai telespettatori della prima rete ogni sabato pomeriggio. E come svelano le anticipazioni, nell’appuntamento odierno di Italia Si Marco Liorni intervisterà un vincitore milionario del SuperEnalotto, la cui ...

Superenalotto - il vincitore : “Sono milionario ma mi sento solo” : Il vincitore di 35 milioni di euro al Superenalotto è stato intervistato da Marco Liorni e ha raccontato come è cambiata la sua vita. In peggio. Ha poi dato alcuni consigli al neovincitore dei 200 milioni di euro, raccomandandogli di non fidarsi di nessuno. L’uomo ha aperto la sua casa alle telecamere di Rai1 e ha accettato di apparire in video solo con il volto coperto. Ha confessato “Vivo in un comprensorio con la vigilanza. A mio figlio ho ...

Clara McGregor confessa su Instagram : “Sono stata stuprata - ho avuto un aborto e non solo…Ma non ho mai detto niente perché mi vergognavo” : “Lo scorso anno sono stata violentata e ho avuto un aborto..e molto altro. Ho affrontato un lungo periodo di depressione e ansia ma ora sono 110 giorni che non prendo una pasticca”. Sono le rivelazioni shock di Clara McGregor, figlia 23enne dell’attore Ewan. La modella si è confessata con una lunga lettera pubblicata sul suo profilo Instagram. Parole toccanti, che raccontano di un momento doloroso della vita della McGregor. ...