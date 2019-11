Sondaggio Swg | centrodestra cresce e va oltre il 50% | in calo il M5S

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 11 novembre 2019) Nuovopolitico di Swg per conto del TGLa7. I dati sono chiari: ilcontinua la sua crescita e si conferma stabilmente come una coalizione forte e che potrebbe avere la maggioranza in parlamento. Secondo i dati commentati dal direttore del telegiornale Enrico Mentana, infatti, la coalizione composta da Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia supera la fatidica soglia del 50% erispetto all'ultima rilevazione.in vantaggio Pessimi numeri per la maggioranza di governo ma ottimi numeri per il, come conferma il recentecondotto da Swg: la Lega si conferma come il partito guida con il 34,5%, Fratelli d'Italia arriva al 9,5%, mentre Forza Italia stabilmente rimane al 6,2%. Cambiamo!, la nuova lista del governatore della Liguria Toti è invece all'1,3%. "Se la matematica non è un opinione" sostiene Mentana "vuol dire che tutte e tre ...

you_trend : ?? #Sondaggio #SWG per @TgLa7 Lega: 34,5% (+0,4%) PD: 18,6% (+1,1%) M5S: 15,8% (-1,0%) FdI: 9,5% (+0,6%) FI: 6,2%… - HuffPostItalia : Squilibri d'Italia. Sondaggio Swg per Huffpost - ItaliaViva : Il sondaggio di stasera di SWG per il TgLa7 è l'ennesima conferma di un trend positivo per Italia Viva. L'impegno s… -