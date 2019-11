Sondaggi politici | Ius Culturae | due italiani su tre favorevoli alla riforma della

Sondaggi politici : la Lega non si ferma - centrodestra è maggioranza : La Lega dell'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini resta con ampio margine il primo partito italiano e, se si andasse al voto a breve, non avrebbe difficoltà ad andare al governo del Paese. Partito Democratico e Movimento 5 Stelle non riescono a invertire la rotta e Italia Viva di Matteo Renzi non sfonda.Continua a leggere

Sondaggi politici Elettorali Novembre 2019 : news Lega - Movimento 5 Stelle - PD - Forza Italia - Fratelli d’Italia e Renzi : Le ultime elezioni regionali in Umbria, che hanno registrato dopo ben cinquant’anni la vittoria del centrodestra, sicuramente sono state l’ulteriore goccia he ha fatto traboccare un vaso politico pieno di incertezze e sfiducia sull’intero governo nazionale. L’elettorato Italiano, sembra oramai stanco di tutte le promesse mai mantenute ed alleanze improbabili e sta cercando sempre più risposte verso i movimenti di destra. Cosa accadrebbe se ...

Sondaggi politici elettorali Emilia Romagna - paura di un flop per Pd e M5S - sale ancora la Lega : In Emilia Romagna sembra quasi chiaro che si giocheranno le sorti del governo Conte Bis. Nei partiti che compongo la maggioranza giallorossa ci sono molti componenti in fibrillazione sia nel Pd che nel M5S. Nel Pd, in particolare, la paura di perdere nella regione rossa per eccellenza è tanta ma, secondo i Sondaggi, fondata. La Lega, anche in Emilia Romagna, sta galoppando, ed è arrivata al 34,3% dei consensi. Una percentuale ...

Sondaggi politici - la Lega in continua ascesa e l’impatto del caso Ilva sugli elettori : Gli ultimi Sondaggi politici continuano a evidenziare tendenze di voto sempre più a favore del centrodestra, in primis alla Lega di Matteo Salvini. In questo caso, i consensi degli elettori verso leader e partiti emergono anche alla luce del caso del recesso di Arcelor Mittal dall'ex Ilva di Taranto, al centro del dibattito pubblico e politico dell'ultima settimana.continua a leggere

Sondaggi politici Euromedia : gli italiani e il loro rapporto con l’Ue : Sondaggi politici Euromedia: gli italiani e il loro rapporto con l’Ue Nell’Euroweek News del 6 novembre, i Sondaggi politici di Euromedia hanno indagato il rapporto che intercorre tra italiani ed Europa. Un rapporto che si è andato incacrenendo negli ultimi anni. Se agli inizi dell’Ue, gli italiani si mostravano tra i più entusiasti del progetto europeo e della moneta unica, passati ormai quasi trent’anni, il sentimento è ...

Sondaggi politici Euromedia : Ghisleri “persone arrabbiate per micro-tasse” : Sondaggi politici Euromedia: Ghisleri “persone arrabbiate per micro-tasse” Ospite alla trasmissione Tagadà su La7, la direttrice dell’istituto specializzato in Sondaggi politici Euromedia Research, Alessandra Ghisleri, ha toccato diversi temi, tra cui quelli che riguardano in particolare gli umori degli elettori nei confronti degli interventi inclusi nella Manovra 2020, come ad esempio le micro-tasse. Stando a quanto riporta la Ghisleri, ...

Sondaggi politici : intenzioni di voto in ribasso per PD e M5S - Centrodestra in rialzo : L’Istituto di ricerche Piepoli ha pubblicato i nuovi Sondaggi politici. Ad un mese di distanza dall’ultima rilevazione, si registrano parecchie novità, con l’area di Governo in calo, mentre i partiti all’opposizione guadagnano terreno. Oltre alla Lega, abbiamo soprattutto Fratelli d’Italia a spingere il Centrodestra verso l’alto. Un buon momento per Giorgia Meloni che ha raccolto buoni risultati nelle ultime elezioni in Umbria. Di seguito ...

Sondaggi politici Ipsos : maggioranza italiani favorevole alla plastic tax : Sondaggi politici Ipsos: maggioranza italiani favorevole alla plastic tax “Questa settimana comincia la discussione sulla manovra, daremo battaglia per cancellare più tasse, micro tasse, mega tasse e più cavolate possibili, se necessario li terremo giorno e notte chiusi in Parlamento, perché l’Italia di tutto ha bisogno tranne che di nuove tasse. Questo è un governo che se la prende con gli operai, gli imprenditori, i lavoratori, ...

Sondaggi politici Eumetra : gli italiani stanno diventando razzisti? : Sondaggi politici Eumetra: gli italiani stanno diventando razzisti? I cori razzisti dei tifosi del Verona contro Mario Balotelli che hanno provocato la forte reazione dell’attaccante bresciano, sono finiti al centro del dibattito politico. Complici anche le parole rilasciate ieri da Luca Castellini, capo della tifoseria dell’Hellas Verona ed esponente locale di punta di Forza Nuova. Castellini, intervistato ...

Sondaggi POLITICI/ 67% boccia la manovra : 'Italiani arrabbiati per micro-tasse' : SONDAGGI POLITICI, la manovra non convince l'elettorato: il 67% boccia la Finanziaria M5s-Pd, ok al cashback dal 51%,. Intenzioni voto: Governo ko, Lega top

