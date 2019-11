Sondaggi elettorali Demopolis | Fdi stacca FI | Pd e M5S sotto il 20%

Sondaggi elettorali Tecnè : crolla la fiducia nel governo Conte : Sondaggi elettorali Tecnè: crolla la fiducia nel governo Conte La fiducia nel governo Conte bis è in caduta libera secondo gli ultimi Sondaggi elettorali elaborati da Tecnè per l’Agenzia Dire. Il gradimento nei confronti dell’esecutivo scivola dal 30% di due settimane fa al 25,8% di oggi. A pesare sul dato negativo due fattori: la sconfitta umbra che ha visto prevalere il centrodestra e la manovra finanziaria su cui gli alleati ...

Ultimi Sondaggi politico elettorali Emilia Romagna e Calabria da incubo per Pd e M5S - sale ancora la Lega : Sembra inarrestabile la marcia della Lega e del centrodestra in tutta Italia e anche nelle regioni prossime alle elezioni quali Emilia Romagna e Calabria. La Lega a livello nazionale, secondo gli Ultimi sondaggi, ha raggiunto il 36% delle intenzioni di voto. Un risultato strabiliante che forse neanche la direzione del Carroccio si aspettava. A ruota sale nei sondaggi anche Fratelli d’Italia partito vicino alla doppia cifra. Per ...

Ultimi Sondaggi politico elettorali Emilia Romagna da cardiopalma - M5S indecisi su correre da soli o con il Pd - intanto la Lega sfonda il 35% : Tanta indecisione nelle del M5S Emiliano. Nell’ultima riunione tenutasi in gran segreto tra gli attivisti del territorio Emiliano sembra che l’intenzione dei grillini sia quella di correre da soli o addirittura non presentarsi proprio alle prossime elezioni che si svolgeranno il 26 gennaio. La paura del M5S è data dai sondaggi impietosi. All’europee il M5S era in Emilia Romagna sopra al 12%, secondo gli Ultimi sondaggi non dovrebbe ...

Sondaggi elettorali - tracollo della maggioranza : M5s sotto il 17% - precipita la fiducia nel governo : Il Sondaggio realizzato da Tecnè per l'agenzia Dire evidenzia la continua ascesa di Lega e Fratelli d'Italia, a cui fa da contraltare un tracollo delle forze di maggioranza: in calo il Pd, precipita il Movimento 5 Stelle. È in netto calo anche la fiducia degli elettori nel governo Conte 2: solo un italiano su quattro si fida dell'esecutivo.Continua a leggere

Sondaggi Politici Elettorali Novembre 2019 : news Lega - Movimento 5 Stelle - PD - Forza Italia - Fratelli d’Italia e Renzi : Le ultime elezioni regionali in Umbria, che hanno registrato dopo ben cinquant’anni la vittoria del centrodestra, sicuramente sono state l’ulteriore goccia he ha fatto traboccare un vaso politico pieno di incertezze e sfiducia sull’intero governo nazionale. L’elettorato Italiano, sembra oramai stanco di tutte le promesse mai mantenute ed alleanze improbabili e sta cercando sempre più risposte verso i movimenti di destra. Cosa accadrebbe se ...

Sondaggi elettorali Tp : Lega sfiora il 36% - in Emilia centrodestra avanti : Sondaggi elettorali Tp: Lega sfiora il 36%, in Emilia centrodestra avanti Intenzioni di voto, caso Arcelor-Mittal, razzismo e proiezioni Emilia Romagna. Sono questi gli argomenti caldi trattati dagli ultimi Sondaggi elettorali TP realizzati per Coffee Break su La7 tra il 6 e 7 novembre. Iniziamo dalle intenzioni di voto che vedono un’ulteriore crescita della Lega. Il partito di Salvini, rispetto alla precedente rilevazione, guadagna ...

Sondaggi politici elettorali Emilia Romagna - paura di un flop per Pd e M5S - sale ancora la Lega : In Emilia Romagna sembra quasi chiaro che si giocheranno le sorti del governo Conte Bis. Nei partiti che compongo la maggioranza giallorossa ci sono molti componenti in fibrillazione sia nel Pd che nel M5S. Nel Pd, in particolare, la paura di perdere nella regione rossa per eccellenza è tanta ma, secondo i Sondaggi, fondata. La Lega, anche in Emilia Romagna, sta galoppando, ed è arrivata al 34,3% dei consensi. Una percentuale ...

Sondaggi elettorali EMG - Fratelli d’Italia raggiunge il 10% : Sondaggi elettorali EMG, Fratelli d’Italia raggiunge il 10% L’ultimo dei Sondaggi elettorali di EMG conferma alcuni trend già presenti in altre rilevazioni. Come l’aumento della Lega, che torna ai livelli delle elezioni europee, al 34,2%, crescendo del 1,2% in una settimana. E il calo sia del PD che del Movimento 5 Stelle. Il partito di Zingaretti infatti è diminuito del 0,3% dal 19,3% al 19%, mentre il M5S ha perso ...

Sondaggi elettorali Index : cala ancora il M5S - Pd in ripresa : Sondaggi elettorali Index: cala ancora il M5S, Pd in ripresa Lega in crescita, Pd in ripresa e M5S ancora giù. Questi in sintesi i risultati dei Sondaggi elettorali realizzati da Index Research per Piazza Pulita e andati in onda giovedì 7 novembre. Il Carroccio guadagna consensi, spinto dall’onda lunga della vittoria conquistata alle regionali umbre. Il partito di Salvini, rispetto alla precedente rilevazione, cresce dello 0,2 al ...

Ultimi Sondaggi politici elettorali - trend negativo per m5s e Pd - vola la Lega : Stare al governo fa indubbiamente male sia al Pd che al M5S. Secondo gli Ultimi sondaggi fatti a livello nazionale, in un mese i due partiti che formano la coalizione di governo hanno perso diversi punti percentuali e quindi elettori potenziali. A guadagnare in modo sostanzioso in questo ultimo mese è stata la dura opposizione di Matteo Salvini. L’effetto devastante Umbria sta ancora trascinando la Lega a percentuali di intenzioni di voto ...

Ultimi Sondaggi elettorali Emilia Romagna - il centrodestra in vantaggio ma la partita tra Bonaccini e la Borgonzoni è apertissima : Una spallata al governo questo è quello che vuole che si avveri Matteo Salvini il prossimo 26 gennaio. Dopo il trionfo del centrodestra in Umbria che ha decretato la fine dell’egemonia, che durava da 50 anni del PD in quella regione, i fari sono tutti puntati sulle regionali in Emilia Romagna. Una possibile vittoria del centrodestra potrebbe dare la spallata definitiva al governo giallorosso e decretare la fine del Conte ...

Sondaggi elettorali Ixè : commissione Segre - l’opinione degli italiani : commissione Segre, antisemitismo e manovra fiscale. Sono questi i temi indagati dagli ultimi Sondaggi elettorali realizzati dall’Istituto Ixè per Cartabianca e andati in onda martedì 5 novembre. In questi giorni, dopo la notizia dei tanti messaggi di odio sui social ricevuti dalla senatrice a vita Liliana Segre, si è parlato molto di antisemitismo. Seondo la maggioranza degli italiani, l’antisemitismo sta tornando nel nostro ...

Sondaggi elettorali Piepoli : cresce il centrodestra - male Pd e M5S : Sondaggi elettorali Piepoli: cresce il centrodestra, male Pd e M5S I Sondaggi elettorali realizzati dall’Istituto Piepoli per la trasmissione di Rai2, Povera Patria, vedono una crescita di tutti i partiti di centrodestra e un calo di Partito Democratico e Movimento 5 Stelle. La forza politica che guadagna più consensi rispetto alla rilevazione di un mese fa, è Fratelli d’Italia. Galvanizzato dal risultato elettorale alle ...

Sondaggi elettorali - crolla l’area di governo : sorpasso del centrodestra - crescono Lega e Fdi : Il Sondaggio realizzato dall'Istituto Piepoli per Povera Patria registra un netto passo indietro delle forze di governo dopo il voto regionale in Umbria: in calo sia il Pd che il Movimento 5 Stelle. Al contrario avanza l'opposizione di centrodestra, con la Lega e Fratelli d'Italia che guadagnano consensi.Continua a leggere