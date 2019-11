Solo gli Usa consumano più cocaina dell' Italia e del Canada

Manovra : E. Savino (FI) - ‘spending review? Renzi tagliò Solo Cottarelli’ : Roma, 11 nov. (Adnkronos) – ‘L’unica spending review che fece il governo Renzi fu quella di tagliare il commissario alla spending review Cottarelli. Non è quindi credibile Italia viva dal momento che i partiti della sinistra, spesso per motivi ben poco nobili, non hanno mai avuto interesse a far diminuire la spesa pubblica improduttiva e gli sprechi, ma al contrario hanno avuto sempre interesse ad aumentare le tasse per poter ...

“Sei Solo un pagliaccio viziato” e altri insulti : Cristiano Ronaldo su Instagram : Cristiano Ronaldo rompe silenzio. Il giorno dopo la sostituzione nella gara contro il Milan che ha dato il via ad una lunga serie di discussioni sui social e i giornali, il campione portoghese ha scritto un post su Instagram “Partita difficile, vittoria importante!” Visualizza questo post su Instagram Partita difficile, vittoria importante! #finoallafine Un post condiviso da ...

Apre un ristorante e assume Solo persone senza fissa dimora che vogliono cambiare vita : Un uomo, ristoratore di 54 anni, in Portogallo, a Lisbona ha aperto un ristorante “It’s a Restaurant”, e ha assunto solo persone senza fissa dimora per dar loro un’occasione di cambiare vita. E’ un locale assolutamente unico nel suo genere perché è una seconda possibilità per tutte quelle persone che hanno avuto nella loro vita problemi così gravi da ritrovarsi a vivere per strada. Questa bella opportunità ha avuto inizio nel ...

Chef Rubio "cacciato da Discovery" : la prova su Twitter. Indiscreto : non Solo gli insulti - per cosa paga : La notizia è stata rilanciata da Dominique Antognoni nella giornata di sabato 10 novembre. L'esperto del mondo "food" e dintorni ha dato conto dell'imminente cacciata di Chef Rubio da Discovery: "So anche il nome del sostituto", ha aggiunto Antognoni. Insomma, anche i signori di Discovery ne avrebbe

Lutto atroce nel mondo dello sport : Dwight Ritchie aveva Solo 27 anni. Lascia moglie 3 figli piccoli : Lutto atroce nel mondo dello sport: Dwight Ritchie, conosciuto nell’ambiente della boxe con il soprannome di “Cowboy”, è morto a soli 27 anni. Ritchie era un campione, il campione. Australiano fino al midollo, il ragazzo si stava allenando sul ring a Melbourne insieme a Michael Zerafa quando è stato colpito da un pugno allo stomaco, che gli è stato fatale. Dopo averlo ricevuto, Richie ha raggiunto il suo angolo ed è crollato a terra privo di ...

Il Napoli non sfonda - un pareggio contro il Genoa figlio del momento negativo : al San Paolo Solo fischi [FOTO] : Napoli-Genoa LIVE – Si gioca al San Paolo la partita serale di questo sabato di Serie A. Di fronte Napoli e Genoa. momento a dir poco nero per i partenopei. Contestazioni e situazioni poco chiare sono all’ordine del giorno. I risultati non sono dei migliori, specialmente in campionato. Gli azzurri devono risollevarsi. Non sarà facile contro i rossoblu di Thiago Motta. Il nuovo allenatore ha raccolto solo una vittoria e due ...

Non Solo George Soros : dagli Agnelli fino ai Sondona - ecco chi finanzia i radicali : Il Fatto quotidiano, in edicola il 9 novembre, fa i conti in tasca alla galassia radicale, scoprendo che tra i suoi finanziatori ci sono George Soros, la famiglia Agnelli e il figlio di Sindona. Soldi che arrivano anche soprattutto per l'alleanza con Più Europa. Da una parte, quindi il Partito Radic

TIM proroga la promo per smartphone a rate senza anticipo e accoglie Xiaomi Mi Note 10 e non Solo : TIM ha prorogato la promo degli smartphone a rate senza anticipo, dal 15 novembre varrà anche per Xiaomi Mi Note 10, Huawei Nova 5T e Redmi Note 8T. L'articolo TIM proroga la promo per smartphone a rate senza anticipo e accoglie Xiaomi Mi Note 10 e non solo proviene da TuttoAndroid.

Scherma - Coppa del Mondo 2019-2020 : a Bonn gli azzurri a forza dieci. Eliminati in qualificazione Solo Paroli e Gridelli : Un gran bell’inizio, non c’è che dire, sulle pedane della Renania. E peccato per quei due nomi azzurri rimasti fuori dai giochi nel tabellone a eliminazione diretta che scatterà domani, in Germania. L‘Italia maschile di fioretto risponde subito presente nella giornata dedicata alle qualificazioni al “Löwe von Bonn 2019“, edizione n.49 della storia, primo appuntamento con la Coppa del Mondo 2019-2020. Ai già ...

Scherma - Coppa del Mondo 2019-2020 : a Bonn gli azzurri a forza dieci. Eliminati in qualificazione Solo Paroli e Gridelli : Un gran bell’inizio, non c’è che dire, sulle pedane della Renania. E peccato per quei due nomi azzurri rimasti fuori dai giochi nel tabellone a eliminazione diretta che scatterà domani, in Germania. L‘Italia maschile di fioretto risponde subito presente nella giornata dedicata alle qualificazioni al “Löwe von Bonn 2019“, edizione n.49 della storia, primo appuntamento con la Coppa del Mondo 2019-2020. Ai già ...

Speciale Tesori Nascosti Amazon : gli sconti fino al 65% validi Solo per oggi : Da oggi fino al 12 novembre Amazon da il via a Tesori Nascosti, un evento Speciale che prevede 5 giorni di promozioni su una vasta selezione di prodotti. Scopriamo insieme quali sono le offerte del giorno e quali sono i migliori articoli che, solo per oggi, potrete acquistare ad un prezzo scontato.Continua a leggere

Gli italiani e la scarsa cultura finanziaria : Solo il 30% sa cosa sia un conto corrente : La Consob ha presentato il Rapporto sulle scelte finanziarie delle famiglie italiane. Il 30% dei cittadini non sa cosa sia un conto corrente, ma ignora anche cosa sia un'azione, un'obbligazione, un fondo comune o un Bitcoin. Più del 50% degli intervistati non è in grado di definire in cosa consista il servizio di consulenza in materia di investimenti. La cultura finanziaria è nella maggior parte dei casi data in prevalenza dall'educazione ...

CorSera : non c’è Solo Davide Ancelotti. I “figli di” negli staff dei padri allenatori : Da quanto è emerso negli ultimi giorni, i giocatori del Napoli mal digeriscono la presenza, nello staff di Carlo Ancelotti, di alcuni suoi familiari. Nella fattispecie il figlio trentenne Davide, vice allenatore, e il genero nutrizionista, Mino Fulco. Ma l’allenatore del Napoli non è il primo ad affidare compiti di responsabilità ad un suo familiare nel proprio staff, scrive il Corriere della Sera. “Che questo avvenga per stima ...

L’Ilva è Solo uno dei problemi della Puglia : c’è anche il Pd : Roma. Il caso ex Ilva, con l’addio di Mittal agli stabilimenti di Taranto, arriva a pochi mesi dalle elezioni regionali e va ad aggiungersi ai molti fronti aperti del Pd pugliese, tra i peggiori d’Italia in termini di consenso. Lo si è visto già alle Europee, quando il Pd s’è fermato al 16,6 per cen