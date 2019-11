Siria | trovato morto a Istanbul ex 007 inglese Le Mesurier Aveva fondato i Caschi bianchi

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 11 novembre 2019) James Gustaf Edward le, ex agente dei servizi segreti inglesi ere di una ong che addestrava i gruppi di soccorritori White Helmets in, statostanotte vicino alla sua casa nel centro di. Lo riferisce la prefettura locale. Le autorità turche hanno fatto sapere di aver aperto un’inchiesta sulla sua morte. Ex ufficiale del’esercito britannico, Lel’ong Mayday Rescue, con sedi ae Amsterdam e finanziamenti dall’Onu e da vari governi. Nei giorni scorsi, la Russia loaccusato di essere una spia camuffata da operatore umanitario. I “” sono da anni impegnati in prima linea nel salvataggio delle vittime dei bombardamenti ine nell’estrazione dei superstiti dalle macerie. Attività che è valsa a Leil cavalierato, conferitogli dalla regina di ...

