Sindrome di Tourette | cos' è e come si cura la malattia di Edward Norton nel film

Sindrome di Tourette : non c’è niente da ridere : L’incidenza in base al sessoTic non onnipresentiLe capacità cognitiveUna Sindrome che non “viaggia” da solaLe diagnosi tardiveUn tic non significa subito SindromeAlcune patologie per la natura dei loro sintomi vengono spesso banalizzate, talvolta addirittura ridicolizzate. Si pensa, a torto, che il disagio che ne deriva non sia meritevole di rispetto perché ritenuto in qualche modo lieve. Un caso emblematico a questo proposito è la Sindrome di ...