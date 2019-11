sideprofileselfie | ecco come ho imparato ad amare il mio grosso naso

Fonte : vanityfair

(Di lunedì 11 novembre 2019)a patataRihannamignon ala Carey MulliganpronunciatoGisele Bundchenossuto alla Adrien Brodyall'insùMariah Careyad uncinoParis HiltonDa sempre, Radhika Sanghani lotta per cercare di accettare il suo grande. «L’insicurezza mi ha sempre perseguitato: nelle relazioni, durante i successi di carriera, nei fallimenti e in tutto il resto». L’anno scorso ha provato a condividere i suoi tentativi diquell’importante, lanciando sui social media l’hashtag. Finì per ispirare migliaia di altre donne e incoraggiarle a condividere le loro insicurezze, «ma mi sentivo una truffatrice. Mentre cercavo di trasmettere l’amore per il, mi arrabbiavo ogni volta che vedevo una mia foto». Poi qualcosa è cambiato: dopo aver chiesto a un artista di dipingere il suo profilo, la sua prospettiva è ...

400 Bad Request

Bad Request

Your browser sent a request that this server could not understand.