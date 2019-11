Sicilia : dipendenti Regione in sciopero per 4 giorni - Siad-Cisal ‘pazienza finita’ : Palermo, 11 nov. (Adnkronos) – “La pazienza dei lavatori è terminata: di fronte al silenzio assordante del governo, non abbiamo altra strada che lo sciopero generale di tutti i dipendenti della Regione Siciliana”. Così Angelo Lo Curto e Giuseppe Badagliacca del Siad-Cisal che ha proclamato oggi quattro giorni di sciopero generale di tutti i dipendenti della Regione. Il 22 novembre, 29 novembre, 6 dicembre e 13 dicembre i ...

Reddito di cittadinanza a 500mila Siciliani e aziende cercano ma non trovano dipendenti : Mezzo milione di persone in Sicilia beneficiano del Reddito di cittadinanza a fronte di 300 mila domande. Ben 500 mila persone oggi possono vivere tranquilli grazie al provvedimento voluto dal Movimento 5 Stelle. I dati sono stati riportati da direttore generale dell’INPS Sergio Saltalamacchia nel Palazzo della Regione Siciliana durante la presentazione del Bilancio sociale Sicilia. La Sicilia viene dunque superata solo dalla Campania ...

Sicilia : vertenza p.a. - dipendenti regionali si fermano per un’ora : Palermo, 16 ott. (Adnkronos) – Si sono fermati per un’ora gli uffici della pubblica amministrazione Siciliana per l’assemblee dei dipendenti regionali, indette dai sindacati, “per protestare contro l’immobilismo dell’Aran Sicilia e l’indifferenza del governo regionale alle richieste delle parti sociali”. Una protesta che ha visto uniti in un fronte compatto tutte le sigle sindacali (Fp Cgil, ...