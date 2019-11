Sicilia : 'bomba ecologica' nel ragusano - M5S consegna dossier a ministro Costa (2) : (Adnkronos) - "Il dossier consegnato oggi - prosegue - rappresenta per noi lo strumento iniziale di un percorso che sarà certamente difficile e travagliato ma che non può più essere rimandato. Il nostro territorio ha una occasione importante da sfruttare e il ministro Costa avrà tutte le informazion

Sicilia : ‘bomba ecologica’ nel ragusano - M5S consegna dossier a ministro Costa (2) : (Adnkronos) – “Il dossier consegnato oggi – prosegue – rappresenta per noi lo strumento iniziale di un percorso che sarà certamente difficile e travagliato ma che non può più essere rimandato. Il nostro territorio ha una occasione importante da sfruttare e il ministro Costa avrà tutte le informazioni utili e imprescindibili che potranno, nei prossimi mesi, aiutarlo a decidere politicamente che misure e provvedimenti ...

Sicilia : ‘bomba ecologica’ nel ragusano - M5S consegna dossier a ministro Costa : Palermo, 11 nov. (Adnkronos) – Un dossier sulla “bomba ecologica” lungo il litorale dei Macconi, nel ragusano, è stato consegnato nelle mani del ministro dell’Ambiente Sergio Costa – oggi a Catania – dalla deputata del M5S Stefania Campo. “Quest’area venga dichiarata Sin, ovvero Sito di interesse nazionale, per consentire direttamente al ministero dell’Ambiente di attivare le bonifiche” ...