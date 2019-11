Sicilia | ‘bomba ecologica’ nel ragusano | M5S consegna dossier a ministro Costa 2

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 11 novembre 2019) (Adnkronos) – “Ilto oggi – prosegue – rappresenta per noi lo strumento iniziale di un percorso che sarà certamente difficile e travagliato ma che non può più essere rimandato. Il nostro territorio ha una occasione importante da sfruttare e ilavrà tutte le informazioni utili e imprescindibili che potranno, nei prossimi mesi, aiutarlo a decidere politicamente che misure e provvedimenti adottare per salvare questo estremo lembo delladall’incessante devastazione del proprio patrimonio paesaggistico e ambientale”. L'articolo: ‘bomba ecologica’ nel, M5S(2) Meteo Web.

peppesava : RT @Ragusanews: Sicilia, attesa bomba d'acqua nel pomeriggio, con 7 centimetri di pioggia - Ragusanews : Sicilia, attesa bomba d'acqua nel pomeriggio, con 7 centimetri di pioggia - specolaroma : Papa Francesco, bomba sessuale sulla Chiesa: due suore africane incinte in Sicilia - -