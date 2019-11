Siamo a un punto di non ritorno Il tormento di Berlusconi

“Siamo il punto G d'Europa” : la campagna hot per aumentare il turismo : L'idea di una agenzia turistica lituana, che mira ad invogliare i turisti a visitare la capitale Vilnius, ha innescato un...

Marsch : “Un punto contro una super-squadra - posSiamo ancora passare il turno” : Un punto contro una “super-squadra” con “super-giocatori”. Marsch è soddisfatto per il pareggio contro il Napoli, perché “il Salisburgo è ancora vivo”. Il tecnico degli austriaci è ottimista: “Siamo venuti al San Paolo per vincere. Ne usciamo con un punto ma siamo ancora vivi. Pensiamo ancora di poterci qualificare. Il Napoli ha giocato meglio stasera che a Salisburgo, stavolta siamo stati fortunati. Non ...

Accordi & Disaccordi (Nove) - Boldrini : “La destra contro Segre? Siamo al punto di non ritorno” : “Quando in Parlamento avviene una cosa del genere, non c’è unità sull’antisemitismo, vuol dire che c’è un problema serio di democrazia. Vuol dire che Siamo oltre il punto di non ritorno”. La deputata Pd Laura Boldrini, ospite di ‘Accordi e DisAccordi’, il talk politico condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi in onda su Nove tutti i venerdì alle 22.45, commenta così l’astensione del centrodestra in Parlamento ...

Manovra - Misiani : “Per ridurre l’evasione il codice penale non è il punto chiave. Siamo pronti a migliorare sugar e plastic tax” : “La via maestra scelta dal governo è incentivare il passaggio alla moneta elettronica e la tracciabilità delle transazioni economiche, come è stato fatto con la fatturazione e lo scontrino elettronico. Gli interventi in materia penale sono circoscritti. Personalmente non credo che il codice penale sia il punto chiave per ridurre l’evasione“. Nel giorno in cui entra in vigore il decreto fiscale, che dopo la conversione in legge ...

A che punto Siamo con l’impeachment : I Democratici hanno iniziato ad ascoltare le testimonianze di diversi funzionari coinvolti nella campagna contro l'Ucraina, e puntano a incriminare Trump entro la fine dell'anno

A che punto Siamo col nuovo ponte di Genova : Il primo pezzo orizzontale è stato posato tre giorni fa, e la struttura dovrebbe essere completata entro aprile 2020: intanto si lavora 24 ore al giorno

Barcellona-Inter - Javier Zanetti : “Questa sfida ci dirà a che punto Siamo. Messi? Spero recuperi” : ”Abbiamo avuto un grande inizio ma la stagione è ancora lunga. Manca tanto. Quella di oggi è una gara importantissima perché ci dirà a che punto siamo”. Così il vicepresidente dell’Inter Javier Zanetti, poco prima di partecipare al pranzo Uefa con Marotta, Antonello e i dirigenti del Barcellona, sulla sfida di stasera. I nerazzurri che devono fare punti dopo la brutta prova con lo Slavia Praga. ”E’ una partita ...

A che punto Siamo con gli hamburger senza carne : Come vanno le due principali aziende che li producono, in cosa si distinguono e come sta andando la distribuzione

A piccoli passi verso il sistema operativo Huawei Harmony - a che punto Siamo a fine settembre 2019 : A che punto siamo per la reale implementazione del sistema operativo Huawei Harmony su smartphone e altri dispositivi dell'azienda? L'esperienza software nuova di zecca verrà calata presto sui device compatibili globalmente o la strada da fare è ancora ben lunga? A piccolissimi passi il brand cinese si muove verso l'esperienza software proprietaria ed è per questo che vanno riportati gli ultimi progressi proprio in questa direzione, Secondo ...