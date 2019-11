Sex Education | le prime immagini della seconda stagione

8 tra le migliori serie tv da vedere su Netflix nel 2019 - da Sex Education a Tuca & Bertie : Trovare delle buone serie tv da vedere su Netflix non è semplicissimo, ammettiamolo. Il catalogo cresce di mese in mese ed è inevitabile che l'attenzione riservata ad alcune grandi produzioni faccia passare inosservati altri piccoli gioielli. Forse non riusciremo mai a guardare tutto, ma è nostro dovere di appassionati non perderci il meglio. Ripercorriamo quindi alcune delle migliori serie tv da vedere su Netflix nel 2019 , suddivise per ...

Da «La signora in giallo» a «Sex Education» : le case dei film su Airbnb : Twilight (Oregon, Usa)Sex Education (Inghilterra)Shakespeare in Love (Inghilterra)Girls (Giappone)La signora in giallo (California, USA)Avengers: Endgame (Georgia, USA)Downton Abbey (Inghilterra)Sherlock (Galles)Solitary Man (New York)Quando arrivava lei, succedeva sempre qualcosa. Jessica Fletcher, in arte «La signora in giallo», è da anni diventata una sorta di meme scaramantico. Oggi, per chiunque volesse sfidare ulteriormente la sorte ...