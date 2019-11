Serie C | Rieti-Reggina seriamente a rischio | la crisi dei laziali non conosce fine

Risultati Serie C - il Rieti sbanca Cava de’Tirreni : le classifiche aggiornate [FOTO] : Risultati Serie C – Si gioca la dodicesima giornata di Serie C. In campo i tre gironi. Il Monza, capolista del girone A, si fa rimontare dal Renate, secondo. Nel girone B il Padova pareggia a Piacenza. Colpi grossi di Carrarese e Pro Vercelli, blitz della Reggiana che ha vinto sul difficilissimo campo del Modena. Nel girone C è inarrestabile la Reggina, il club amaranto vince anche sul campo dell’insidioso Avellino, 1-2 il ...

Serie C – Caos Rieti - niente stipendi : i calciatori disertano l’allenamento - prossima gara a rischio : Sembrava si fossero risolti, parzialmente, alcuni problemi relativi alle questioni economiche in Serie C. Dopo anni di fallimenti, mancate iscrizioni, ripescaggi, polemiche, era stato messo un po’ d’ordine. Invece no. Ecco rispuntare di nuovo il problema. E’ notizia di poche ore fa del momento di Caos in casa Rieti, compagine ultima in classifica (insieme al Rende) nel girone C di Serie C. Come riporta Rieti Life, la ...

Calcio a 5 - Serie A 2019-2020 : Real Rieti provvisoriamente in testa - pareggia Signor Prestito CMB. Bene anche Feldi Eboli e Came Dosson : Quattro anticipi hanno aperto la quinta giornata del campionato di Serie A 2019/2020 di Calcio a 5. La serata si è aperta con il Real Rieti che ha comodamente battuto il Real Arzignano in trasferta per 7 a 3 e passa momentaneamente in testa alla classifica. Il vantaggio dei padroni di casa al 7′ con il giovane talento azzurro Ibrahim Ghouati è stato immediatamente vanificato dal pareggio di Massimo De Luca. Da quel momento gli ospiti hanno ...

Calcio a 5 - Serie A 2019-2020 : Mantova cade contro il Real Rieti - Signor Prestito CMB riparte forte : La quarta giornata della Serie A 2019-2020 di Calcio a 5 ha aperto i battenti con quattro anticipi disputatisi questa sera, andiamo a riepilogare quanto successo: Dopo la sconfitta di misura subita lunedì a Mantova il Signor Prestito CMB riparte da dove aveva lasciato le prime due giornate e trionfa a Grassano per 7 a 1 contro il Real Arzignano, miracolosamente salvatosi la passata stagione nel playout contro la Lazio. Una partita senza storia ...

Serie C : a Rieti si dimette mister Mariani - Pulvirenti potrebbe vendere il Catania : Sono tante le novità di questi giorni in Serie C. Un campionato davvero particolare quello appena iniziato, a cui partecipano tante squadre che storicamente hanno calcato i campi di tornei più prestigiosi (come Bari, Cesena, Avellino e Catania, tanto per fare alcuni nomi) e grandi corazzate costruite per vincere e puntare alla vetta. Tra queste ci sono sicuramente Monza e Alessandria nel girone A, Padova, Vicenza, Reggiana, Triestina nel girone ...

Video/ Rieti-Paganese - 1-2 - : highlights e gol - crisi nera per i sabini - Serie C - : Video Rieti-Paganese, risultato finale 1-2,: Diop e Mattia condannano i sabini alla sesta sconfitta in sette giornate, crisi nera per gli uomini di Mariani.

Live Rieti-Paganese Serie C : Erra in cerca di conferme - Mariani vuole i tre punti : Dopo il successo interno contro il Rende, la Paganese del tecnico Alessandro Erra fa visita al Rieti di mister Alberto Mariani nel match valido per la settima giornata di Serie C Girone C. Gli azzurrostellati hanno ben figurato fino ad ora: 8 punti in sei gare, terzo miglior attacco del torneo e un gruppo che pratica un calcio decisamente diverso da quello messo in atto nella passata stagione. Il trainer di Coperchia tuttavia non è ancora ...

Calcio a 5 - Serie A 2019-2020 : Grassano continua a stupire - vince anche il Real Rieti : Si è aperta oggi con quattro anticipi la seconda giornata della Serie A 2019-2020 di Calcio a 5. La trentasettesima edizione della massima Serie del Futsal ha riaperto definitivamente i battenti cominciando un cammino che porterà le sedici squadre lungo la Regular Season fino ad inizio maggio. continua la precoce favola della neopromossa Signor Prestito CMB, il team di Grassano (Basilicata) che dopo l’imponente 8-2 rifilato a Pescare nella ...

DIRETTA CATANZARO RIETI/ Streaming video e tv : sfida impari al Ceravolo? - Serie C - : DIRETTA CATANZARO RIETI: info Streaming video e tv della partita, valida nella sesta giornata del Campionato di Serie C, girone C.