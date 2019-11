Serie A Basket – L’Olimpia Milano asfalta Pistoia | gli uomini di coach Messina si

Fonte : sportfair

(Di lunedì 11 novembre 2019) Nel posticipo dell’ottava giornata del campionato diA, glidinon lasciano scampo aL’Olimpiacontinua a vincere e convincere e, dopo la sesta vittoria consecutiva in Eurolega, arriva il tris anche in campionato, grazie al successo maturato nel posticipo dell’ottava giornata contro. LaPresse/Claudio Grassi Glidinon lasciano scampo ai malcapitati avversari, imponendosi con venti punti di vantaggio con il risultato di 83-63. Partita che si mette subito in discesa per i padroni di casa, che vanno avanti di nove alla fine del primo quarto, per poi incrementare il gap sul +14 all’intervallo lungo. Nel terzo quarto sala il sipario sul match, con l’Olimpia che piazza un parziale di 33-15 che mette in ghiaccio l’incontro. Nel finale,leviga il passivo senza però riuscire a ...

