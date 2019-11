Serena Enardu lancia una frecciatina a Conversano? Ora è un cesso

Serena Enardu furiosa : “Incidente stradale? Fake news!” : Serena Enardu furiosa su Instagram per la bufala sul suo incidente stradale Nelle ultime ore si è diffusa una notizia secondo cui Serena Enardu sarebbe stata coinvolta in un incidente stradale grave. Non appena la cosa è arrivata alle sue orecchie, la Enardu ha subito smentito tutto con una story su Instagram in cui ha […] L'articolo Serena Enardu furiosa: “Incidente stradale? Fake news!” proviene da Gossip e Tv.

Serena Enardu - Alessandro Graziani svela : “Non mi sento libero” : Alessandro Graziani e Serena Enardu di Temptation Island Vip fidanzati? Parla lui La seconda edizione di Temptation Island Vip è terminata da diverse settimane e la situazione delle coppie entrate sembra ormai definita. Molte si sono separate e alcuni singoli sono rimasti in contatto con i tentatori della trasmissione di Maria De Filippi, condotta da Alessia Marcuzzi. Tra questi c’è Serena Enardu, la cui relazione con Pago (Pacifico ...

Serena Enardu - la bordata che spiazza tutti : “È diventato un cesso…” : E si torna a parlare di Serena Enardu. Da quando è finito Temptation Island Vip, e dunque la sua storia d’amore con Pago, la curiosità sulla vita privata dell’ex tronista di Uomini e Donne ha raggiunto livelli inimmaginabili. tutti a chiedersi se dopo il reality è scattata la scintilla con il tentatore Alessandro con cui Serena ha condiviso momenti teneri e affettuosi nel reality. Lui ha fatto sapere di recente che gli piacerebbe approfondire la ...

Serena Enardu - bordata all’ex : “Cesso”. Temptation? Cosa ne pensa il figlio : Serena Enardu si confessa: “Ecco come mio figlio ha preso la mia esperienza a Temptation… Altro bebè? Non lego l’amore ad averne un secondo”. Poi la bordata sull’ex: “È diventato un cesso” Come sta Serena Enardu? L’ex tronista continua a essere chiacchieratissima dopo che è naufragata a Temptation Isalnd Vip la sua relazione con Pago. […] L'articolo Serena Enardu, bordata all’ex: ...

Temptation Island Vip - Alessandro Graziani su Serena Enardu : "La distanza non è un limite" : Tra le coppie di Temptation Island Vip che hanno fatto più parlare c'è stata quella costituita da Pago e Serena Enardu: la loro relazione è giunta al capolinea subito dopo il docureality di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi. I due sono stati legati per sei anni.Tra i motivi che hanno scatenato la rottura senza ombra di dubbio l'avvicinamento del tentatore Alessandro Graziani all'ex protagonista di Uomini e Donne. Ha dichiarato il ragazzo ...

“Che giornata di m…a”. Serena Enardu - lo sfogo preoccupa i fan. E il pensiero vola subito a lui… : Serena Enardu viene spesso criticata su Instagram da quando ha lasciato Pago dopo la partecipazione a Temptation Island Vip. “Non auguro a nessuno di passare quello che ho passato io – ha spiegato qualche giorno fa l’ex tronista – e che sto passando ancora… C’è sofferenza nel separarsi da una persona alla quale si vuole bene, e dire voler bene è riduttivo perché tuttora per me è difficile dire che voglio solo bene a Pago”. Serena, quindi, aveva ...

Serena Enardu - l’amaro sfogo sui social : “Sono priva di forze” : Temptation Island Vip, Serena Enardu non ha dormito bene: “Mio figlio è stato male” Serena Enardu è stata una delle protagoniste più discusse dell’ultima edizione di Temptation Island Vip. Difatti il suo atteggiamento all’interno del reality l’ha fatta finire ben presto nell’occhio del ciclone. Ma in queste ultime ore la donna ha fatto molto parlare anche per un altro motivo. Quale? Serena di Temptation Island ...

Serena Enardu : “Che giornata di m…a” - riferimento a Pago? Ecco perché : Temptation Island Vip, Serena Enardu una giornata difficile. Spunta una dedica ‘velata’ per Pago? Serena Enardu è sicuramente una delle ex protagoniste più chiacchierate dell’ultima edizione di Temptation Island Vip. La sua storia con il cantautore Pago, finita male a causa del reality dei sentimenti, ha fatto si che la curiosità sulla sua persona (e […] L'articolo Serena Enardu: “Che giornata di m…a”, ...

“Ridicola!”. Serena Enardu - il post scatena il putiferio : critiche e insulti da tutte le parti : Non passa giorno che Serena Enardu non sia sotto i riflettori. Dopo l’uscita da Temptation Island Vip infatti, intorno alla ragazza si è sollevato un autentico polverone mediatico, tra chi la difende a spada tratta e chi invece cerca di capire le sue ragioni, a cominciare da quelle che l’hanno spinta a lasciare il cantante Pago subito dopo la fine del programma. Una scelta che sembra essersi rivelata la migliore per tutti, Pago infatti sembra ...

Alessandro Graziani parla di Serena Enardu : Ci siamo avvicinati tanto - la lontananza non è un problema : La messa in onda di Temptation Island è terminata da ormai diverse settimane e la situazione delle coppie entrate nel fatual show di Maria De Filippi sembra ormai definita. Molte delle coppie si sono separate e i singoli sono rimasti in contatto con i tentatori del programma. Tra questi c'è Serena Enardu, la cui relazione con Pago è terminata in maniera burrascosa durante il programma. Il rapporto tra Serena Enardu e Alessandro Graziani continua ...

Temptation Island Vip - Alessandro Graziani e la verità sul rapporto con Serena Enardu : Nella storia (finita) tra Serena Enardu e Pago l’unico a non parlare finora è stato Alessandro Graziani, il single cui la ex tronista si è avvicinata nel corso di Temptation Island Vip. Se infatti abbiamo più e più volte ascoltato la campana dei due ex fidanzati, il tentatore si è sempre tenuto lontano dal clamore suscitato dalla rottura della coppia. Ora però intervistato da Uomini e donne magazine il pallavolista, come riporta ...

Serena Enardu e l’ex tentatore Alessandro dopo Temptation Island Vip : tutta la verità : Nonostante Temptation Island Vip sia finito da tempo, gli ex protagonisti fanno ancora parlare. Soprattutto Serena Enardu e Pago, gli unici insieme a Nathaly Caldonazzo e Andrea Ippoliti a uscire dal villaggio separati. È chiaro a tutti che l’ex tronista e il cantante si sono lasciati, ma il pubblico non ha ancora le idee chiare sul rapporto di Serena con il single Alessandro, che ha subito raggiunto dopo il falò e la rottura con Pago. La ...

Serena Enardu - Alessandro a ruota libera : tutta la verità sul rapporto : Temptation Island Vip, Serena Enardu e Alessandro Graziani: lui finalmente si svela Sono ancora tante le domande che si pongono i telespettatori di Temptation Island Vip, in particolare su Serena Enardu e Alessandro Graziani. In particolare, il pubblico vorrebbe sapere se l’ex tronista di Uomini e Donne, dopo la fine della sua storia con Pago, […] L'articolo Serena Enardu, Alessandro a ruota libera: tutta la verità sul rapporto ...

Serena Enardu ed il Tentatore Alessandro Stanno Insieme? Ecco Cosa Ha Dichiarato Lui! : A Temptation Island la coppia protagonista è stata quella formata da Serena Enardu e Pago. L’avventura dei due sull’isola delle tentazioni, l’avvicinamento di Serena al Tentatore Alessandro e l’acceso e sofferto falò di confronto tra la coppia hanno appassionato i telespettatori. Adesso sembra che tra il Tentatore e la Enardu la storia stia proseguendo e Alessandro ha detto la sua su questa vicenda. Serena Enardu e Pago ...