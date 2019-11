Sequestrato opificio clandestino per la produzione di superalcolici

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 11 novembre 2019) Maria Girardi I militari delle Fiamme Gialle di Vieste hanno individuato lo stabile in un'area in località San Salvatore, a ridosso della boscaglia I finanzieri del Comando Provinciale di Foggia, nell'ambito di una specifica intensificazione dei servizi finalizzati al contrasto dei traffici illeciti in Capitanata, hanno individuato eunper lae l'imbottigliamento di distillati di contrabbando. Sul luogo sono stati rinvenuti circa 650 litri di prodotto alcolico e vari macchinari artigianali (alambicchi per distillati, recipienti in rame, etilometri) non preventivamente denunciati. Nel corso dell'intervento è stato inoltre accertato un consumo in frode di quasi 1000 litri di prodotto alcolico interamente sottratto all'assolvimento degli obblighi in materia di accisa sull'alcool etilico. La scoperta, effettuata dai militari della ...

