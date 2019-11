Selena Gomez ha adorato l’esibizione di Dua Lipa agli MTV EMA e questo commento ne è la

Agostino Penna parla dell’amicizia con Tina Cipollari e Selena Gomez : Il pianista di Uomini e Donne ora lavora con Selena Gomez ma ha mantenuto un bel rapporto con Tina Cipollari Agostino Penna è l’inventore dell’iconica colonna sonora di Uomini e Donne. Negli ultimi anni si è affacciato sulla scena musicale internazionale: al magazine Lei ha svelato di aver suonato ad eventi privati organizzati da Selena […] L'articolo Agostino Penna parla dell’amicizia con Tina Cipollari e Selena Gomez ...

Selena Gomez in questo momento è fissata con questa canzone e siamo sicuri piacerà anche a te : Da aggiungere alla tua playlist The post Selena Gomez in questo momento è fissata con questa canzone e siamo sicuri piacerà anche a te appeared first on News Mtv Italia.

Selena Gomez Quiz : quanto conosci “Lose You To Love Me”? : Mettiti alla prova ;) The post Selena Gomez Quiz: quanto conosci “Lose You To Love Me”? appeared first on News Mtv Italia.

Anche Ariana Grande è felice per il successo di Selena Gomez con “Lose You To Love Me” e questa ne è la prova : Legends support legends <3 The post Anche Ariana Grande è felice per il successo di Selena Gomez con “Lose You To Love Me” e questa ne è la prova appeared first on News Mtv Italia.

Camila Cabello ha detto la sua su “Lose You To Love Me” (anche se un po’ in ritardo) e la reazione di Selena Gomez è adorabile : <3 The post Camila Cabello ha detto la sua su “Lose You To Love Me” (anche se un po’ in ritardo) e la reazione di Selena Gomez è adorabile appeared first on News Mtv Italia.

Selena Gomez e Justin Bieber : ascolta il mashup di “Lose You To Love Me” e “Sorry” : D-E-F-I-N-I-T-I-V-O The post Selena Gomez e Justin Bieber: ascolta il mashup di “Lose You To Love Me” e “Sorry” appeared first on News Mtv Italia.

Selena Gomez ha ricominciato a seguire Bella Hadid su Instagram : Dopo il dramma scattato quando aveva frequentato The Weeknd The post Selena Gomez ha ricominciato a seguire Bella Hadid su Instagram appeared first on News Mtv Italia.

Selena Gomez ha risposto alla domanda su una possibile collaborazione con Taylor Swift : Il featuring dei sogni The post Selena Gomez ha risposto alla domanda su una possibile collaborazione con Taylor Swift appeared first on News Mtv Italia.

Selena Gomez con “Lose You To Love Me” ha raggiunto per la prima volta un traguardo molto importante : Solo applausi per lei The post Selena Gomez con “Lose You To Love Me” ha raggiunto per la prima volta un traguardo molto importante appeared first on News Mtv Italia.

Selena Gomez - «single e felice» : nessun ritorno di fiamma con Samuel Krost : Selena Gomez e la lotta contro ansia e depressioneSelena Gomez e la lotta contro ansia e depressioneSelena Gomez e la lotta contro ansia e depressioneSelena Gomez e la lotta contro ansia e depressioneSelena Gomez e la lotta contro ansia e depressioneSelena Gomez sotto la lente d’ingrandimento. Non potrebbe essere altrimenti dopo le due canzoni rilasciate a distanza ravvicinata dalla popstar americana, che nei testi parla per la prima volta della ...

Selena Gomez : dopo aver visto il behind the scene del video di “Look At Her Now” capirai quanto è dolce : L'ennesima prova <3 The post Selena Gomez: dopo aver visto il behind the scene del video di “Look At Her Now” capirai quanto è dolce appeared first on News Mtv Italia.

Selena Gomez ha chiarito di essere “single da due anni” - dopo la reunion con una ex fiamma : Ma sta cercando un amore "vero" The post Selena Gomez ha chiarito di essere “single da due anni”, dopo la reunion con una ex fiamma appeared first on News Mtv Italia.

Selena Gomez e Justin Bieber : tutta la storia dal 2009 a oggi (con “Lose You To Love Me”) : Ecco com'era andata la lunghissima relazione tra i Jelena The post Selena Gomez e Justin Bieber: tutta la storia dal 2009 a oggi (con “Lose You To Love Me”) appeared first on News Mtv Italia.

Selena Gomez : vederla sorridere così nel behind the scene del video di “Lose You To Love Me” ti farà felice : <3 The post Selena Gomez: vederla sorridere così nel behind the scene del video di “Lose You To Love Me” ti farà felice appeared first on News Mtv Italia.