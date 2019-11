Seggiolini antiabbandono | che pastrocchio | il piano per “rimandare” le multe

Il pasticcio dei Seggiolini antiabbandono I prodotti in vendita non sono a norma : Prendendo alla lettera il decreto che li rende obbligatori da qualche giorno, i dispositivi in commercio non sarebbero in linea con le caratteristiche richieste: ecco le origini del «pasticcio»

Caos sui Seggiolini antiabbandono : Quelli in vendita non sono a norma : Non terminano le polemiche sulle modalità di gestione della legge sui seggiolini antiabbandono. Dallo scorso 7 novembre è scattata l'obbligatorietà: l'obiettivo principale dichiarato è quello di "prevenire l’abbandono dei bambini di età inferiore ai quattro anni". Per cercare di agevolarne l'acquisto, nel decreto Fiscale sono previsti l'istituzione di un fondo e il riconoscimento di un contributo economico di 30 euro per ciascun dispositivo ...

Seggiolini antiabbandono - “sanzioni a partire dal 2020” : ‘‘Grazie a un nostro emendamento al decreto fiscale, prevediamo che le sanzioni per chi non monta a bordo del veicolo i dispositivi antiabbandono per bambini fino a 4 anni si applicheranno dall’1 giugno 2020. L’obbligo è in vigore dal 7 novembre ma si rende necessario prevedere un periodo cuscinetto sia per informare adeguatamente l’utenza, anche con apposite campagne e iniziative mirate a raggiungere le famiglie, ...

Moratoria per Seggiolini antiabbandono : 20.40 E' in arrivo una Moratoria fino al 6 marzo 2020 per l'obbligo d'installare seggiolini antiabbandono sulle auto. Nei giorni scorsi, la ministra delle Infrastrutture De Micheli aveva già dato la disponibilità a una Moratoria. Il Pd ha preparato un emendamento al decreto fiscale collegato alla Manovra, che fa slittare di 4 mesi le sanzioni per chi non si adegua. Anche il M5S ha pronto un emendamento per far slittare l'obbligo al 1° ...

Seggiolini antiabbandono : pronta una moratoria fino al 6 marzo 2020 per chi non si adegua : È in arrivo una moratoria fino al 6 marzo 2020 per chi non installa nell’automobile il meccanismo antiabbandono sui Seggiolini per i bambini fino a 4 anni. Il Pd, secondo quanto si apprende, ha preparato un emendamento al decreto fiscale collegato alla manovra che fa slittare di 4 mesi le sanzioni per chi non si adegua.Il ministro delle Infrastrutture, Paola De Micheli, aveva già dato disponibilità a una moratoria. ...

Passa il decreto sui Seggiolini antiabbandono - ma c'è ancora tanta confusione : “Look back before you lock” taluni la risolvono con un detto quando si parla di vigilanza e controllo dei bambini trasportati sui seggiolini. E invece, in Italia, da ieri, 7 novembre 2019, è in vigore un vero e proprio decreto attuativo che rende obbligatori i dispositivi antiabbandono... Tanto si è detto, a mezzo di qualsiasi canale informativo, ma altrettanta è la confusione che si è ...

Seggiolini antiabbandono - l’inventore : “Inconsciamente abbiamo la paura che possa capitare anche a noi” : Michele Servalli, Ad dell’azienda che nel 2013 ha inventato il primo seggiolino antiabbandono, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, emittente dell’Università Niccolò Cusano. Sui Seggiolini antiabbandono. “Dopo il caso di Piacenza non ce la siamo sentita di rimanere con le mani in mano e abbiamo inventato questo prodotto. ...

Seggiolini antiabbandono - l’inventore : governo ha stanziato 15 milioni e ipotizzato contributo di 30 euro per dispositivo : Roma – Seggiolini antiabbandono, parla l’inventore: “L’idea è nata nel 2008 quando morì una bambina a Lecco. Dall’anno scorso, quando il ministro Toninelli mi ha coinvolto ho iniziato ad occuparmi di questo a tempo pieno. I Seggiolini antiabbandono vanno dai 60 ai 1000 euro, la nostra versione costa 79 euro. Il governo ha stanziato 15 milioni di euro e ipotizzato un contributo di 30 euro per dispositivo. Al momento devono ancora definire ...

Seggiolini antiabbandono obbligatori - giungla prezzi e bonus "per pochi" : ma non c'è fretta : Chi ha iniziato a cercare informazioni si è trovato davanti a una giungla di prezzi, con picchi di 500 euro. Codacons: nel...

Seggiolini antiabbandono : da giovedì 7 novembre scatta l'obbligo : in arrivo le maximulte : scatta giovedì 7 novembre l'obbligo di montare sulle auto i dispositivi di allarme per i Seggiolini, i cosiddetti sistemi antiabbandono. A ricordarlo è il ministero dei Trasporti,...

Dispositivi antiabbandono Seggiolini/ Da oggi sono legge : multe fino a 326 euro : Dispositivi antiabbandono seggiolini: da oggi sono legge. Previste multe fino ad un massimo di 326 euro a chi non si adegua

Scatta l'obbligo dei Seggiolini antiabbandono. Chi sgarra - paga caro : Scatta da oggi l’obbligo di montare sulle auto i dispositivi di allarme per i seggiolini, i cosiddetti sistemi ‘antiabbandono’ per chi trasporta minori di 4 anni. A ricordarlo è il ministero dei Trasporti, specificando che il regolamento di attuazione dell’articolo 172 del nuovo Codice della Strada in materia è stato pubblicato il 23 ottobre sulla Gazzetta Ufficiale, prevedendo l’entrata in vigore 15 ...

Seggiolini antiabbandono per bimbi da oggi obbligatori : multe fino a 326 euro e taglio di 5 punti della patente : Stop alla tragediee: scatta oggi, 7 novembre 2019, l'obbligo di montare sulle auto i dispositivi di allarme per i Seggiolini per bambini, i cosiddetti sistemi antiabbandono. A ricordarlo è...

Seggiolini antiabbandono : obbligo in vigore - scattano le multe : E’ scattato da oggi l’obbligo di montare sulle auto i dispositivi di allarme per i Seggiolini, i sistemi antiabbandono. A