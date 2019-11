Secondo un dirigente di Paradox Fortnite diventerà un film multimilionario tra

Fonte : eurogamer

(Di lunedì 11 novembre 2019) I prossimi successi di Hollywood si baseranno sui videogiochi, in particolare sue Minecraft,Shams Jorjani, Chief Development Development di.Jorjani cita i grandi successi dell'universo cinematografico Marvel nel suo ragionamento: "la Marvel è in gran parte basata su fumetti e altri tipi di intrattenimento di cui i bambini godevano negli anni '70 e '80. Tra 20 anni, tutti le grandi IP saranno basate sui videogiochi che la nostra generazione ha giocato". Il folle successo della Marvel nell'adattare i suoi amati fumetti sta determinando il ritmo per l'industria cinematografica di oggi, i numeri al botteghino di Endgame erano pari a $ 2,8 miliardi.Alla fine, Jorjani calcola che "tra 30 anni ci sarà un enormedi", perché da allora sia i creatori che il pubblico saranno guidati dalla nostalgia per i giochi che giocavano da bambini nello stesso modo in ...

