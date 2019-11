“Scomparsa nel nulla” Ansia per la cantante Cinzia Paglini | da 2 giorni non si hanno più

Fonte : caffeinamagazine

(Di lunedì 11 novembre 2019) Da duedi lei si sono perse le tracce. A dare l’annuncio è la figlia che sui social ha dato l’allarme.e autrice napoletana che vive nel quartiere Fuorigrotta,è scomparsa. “Chiedo a tutti di aiutarci a trovare mia madre”, scrive la figlia di. Un appello che sta risuonando in tutta Italia e in Campania dove laè molto conosciuta. Una storia che si tinge di nero con tratti particolarmente scuri che non lasciano pensare a niente di buono., diventata celebre grazie al disco i “Complicato Amore”, lo scorso 5 novembre era stata ospite di Barbara D’Urso, nel salotto di Pomeriggio Cinque, e aveva denunciato che, da quasi due anni è vittima di stalking e che la sua vita si stava trasformando in un incubo, al punto di indurla a pensare al suicidio. Come ha ammesso la stessa, solo il provvidenziale intervento di un ...

emergenzavvf : #Alessandria si stringe ai #vigilidelfuoco nel dolore per la tragica scomparsa di Antonino, Matteo e Marco… - Quirinale : #Ravenna, Il Presidente #Mattarella alla tomba del Sen. Benigno #Zaccagnini nel 30° anniversario della scomparsa - RaiTre : Nel 1961 nasce #TopoGigio: ha la voce di Peppino Mazzullo e avrà presto un incredibile successo nazionale e interna… -