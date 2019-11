Sci alpino | l’Italia verso Levi | attesa per Alex Vinatzer e Lara Della Mea | il nuovo che

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019-2020 : torna la tappa di La Thuile - le parole di Brignone - Marsaglia e Bassino : Quest’anno saranno due, oltre le finali di Cortina, le tappe italiane per la Coppa del Mondo di sci alpino al femminile: si è inserita infatti anche quella di La Thuile. Entusiaste le sciatrici italiane. Federica Brignone: “Finalmente è tornata la tappa di La Thuile. Forse non ero pronta per le discipline veloci tre anni fa, invece quest’anno ci saranno SuperG e combinata e io in queste discipline ho fatto davvero un salto di ...

Sci alpino - Sofia Goggia coinvolta in un incidente sull’autostrada A4 : illesa : Tanta paura ma nessuna ferita per Sofia Goggia, rimasta coinvolta in un tamponamento a catena sull’autostrada A4 in direzione di Milano. L’incidente è avvenuto oggi pomeriggio all’altezza dell’uscita di Desenzano del Garda. Fortunatamente la campionessa olimpica di discesa è rimasta illesa, così come era uscita illesa lo scorso aprile quando al Sestriere era finita con la sua auto sul tetto di un furgone. L’autostrada è rimasta bloccata a lungo ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019-2020 : i velocisti azzurri si ritroveranno a Copper Mountain. Paris guida la truppa italiana : Dopo l’esordio a Soelden (Austria), la stagione di Coppa del Mondo di sci alpino sta per entrare nella sua fase interessante. L’antipasto sulle nevi austriache è servito agli appassionati per risvegliarsi dopo la pausa. Per quanto riguarda gli specialisti della velocità, il primo impegno sarà sulle nevi di Lake Louise (Canada) il 30 novembre, con in programma una discesa maschile, a cui seguirà il superG nel giorno successivo. In ...

Sci alpino - i velocisti di Coppa del Mondo pronti per un raduno di due settimane a Copper Mountain : Due settimane in America per i velocisti di Coppa del Mondo, appuntamento a Copper Mountain per il 9 novembre Prima lo slalom di Levi, poi il doppio appuntamento a Lake Louise, in Canada. La stagione della Coppa del Mondo di sci alpino è pronta ad entrare nel vivo e nei prossimi giorni gli atleti azzurri lavoreranno duro per curare gli ultimi dettagli in vista dei numerosi appuntamenti. I velocisti di Cdm, ad esempio, si ritroveranno in ...

Sci alpino - i velocisti di Coppa Europa arrivati in Austria per un nuovo raduno : Allenamenti in Austria per i velocisti di Coppa Europa, gli junior a Solda dal 7 novembre Mentre i colleghi delle discipline tecniche si allenano in Val Senales insieme alle donne, i velocisti di Coppa Europa si trasferiscono in Austria, precisamente a Kaunertal, per un nuovo raduno che partirà martedì 5 novembre. Per l’occasione il direttore sportivo Massimo Rinaldi ha convocato i seguenti effettivi: Alexander Prast, Florian ...

Sci alpino : è morto a 76 anni Mario Cotelli - C.T. della Valanga Azzurra negli anni 70 : Lo sci alpino italiano e mondiale è in lutto per la morte di Mario Cotelli, storico Commissario Tecnico della Nazionale Italiana (soprannominata Valanga Azzurra) negli anni 70. Nato nel 1943 a Tirano, in provincia di Sondrio, è deceduto nella tarda mattinata odierna all’età di 76 anni a causa di un’insufficienza renale aggravatasi negli ultimi mesi dopo diversi anni di dialisi. Quest’estate aveva deciso di andare a Pantelleria ...

Sci alpino - raduno per l’Italia in Val Senales : ci sono le slalomiste e il gruppo delle polivalenti verso la Coppa del Mondo : Grande raduno per l’Italia dello sci alpino in Val Senales da oggi lunedì 4 novembre a venerdì 8 novembre. Sulle piste della località altoatesina è infatti arrivata la squadra di slalom femminile che si sta preparando per la tappa di Coppa del Mondo in programma a Levi nel weekend del 23-24 novembre. Il direttore tecnico Gianluca Rulfi ha convocato Martina Peterlini, Roberta Midali, Anita Gulli, Vivien Insam, Marta Rossetti e Lara Della ...

Sci alpino – Paris cittadino onorario di Bormio : l’azzurro premiato per i successi sulla Stelvio : Paris cittadino onorario di Bormio. Il re della velocità ha ricevuto il riconoscimento per i trionfi sulla Stelvio La pista Stelvio di Bormio, simbolo di velocità e adrenalina nel mondo della neve, ha recentemente ottenuto il più alto riconoscimento a livello internazionale ricevendo l’assegnazione di tutte le gare dello sci alpino maschile alle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026. Una certificazione del valore della pista che dal 1985 ...

Sci alpino - Skipass 2019 : presentata al pubblico Corty - la mascotte dei Mondiali di Cortina 2021 : E’ stata presentata all’interno di Skipass, la Fiera del Turismo e degli Sport Invernali di Modena, la mascotte dei Mondiali di Cortina 2021, battezzata Corty. Ad accompagnare questa presentazione è stata Sofia Goggia, Ambassador della rassegna iridata, che si è detta molto orgogliosa di questo ruolo che le è arrivato grazie ai grandi risultati che ha ottenuto. Insieme alla campionessa olimpica di discesa c’erano Alberto Ghezze, già allenatore ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019-2020 : frattura al gomito sinistro per Wendy Holdener - lo slalom di Levi non sembra in pericolo per la svizzera : La svizzera Wendy Holdener è caduta all’inizio di questa settimana durante una sessione di allenamento atletico candendo male sul gomito sinistro. Gli esami effettuati presso la clinica ortopedica Balgrist di Zurigo hanno rivelato una frattura senza dislocazione della testa del radio, infortunio che non richiede alcuna operazione chirurgica. Lo ha comunicato Swiss Ski e lo ha confermato su Instagram la stessa 26enne del Canton Svitto, ...

Sci alpino - Coppa del Mondo : gli slalom di Levi in tv su Rai Sport il 23 e 24 novembre : L’ultimo weekend di ottobre ha alzato il sipario sulla stagione dello sci alpino, iniziata come da tradizione sul ghiacciaio austriaco del Rettenbach con il gigante d’apertura di Coppa del Mondo. Per quanto riguarda la gara maschile, la prima dell'era post Marcel Hirscher, il pronostico della vigilia è stato rispettato in pieno, infatti, il successo è andato a quell’Alexis Pinturault già rivale del campionissimo austriaco in tante gare e oggi ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019-2020 : la classifica dei premi in denaro. Robinson e Pinturault in testa con 40mila euro : Nel weekend si è aperta la Coppa del Mondo 2019-2020 di sci alpino, a Soelden sono andati in scena i consueti giganti che hanno dato il via alla stagione sulla neve e lo spettacolo non è mancato sul ghiacciaio austriaco. La neozelandese Alice Robinson ha conquistato la vittoria ad appena 17 anni battendo la fuoriclasse statunitense Mikaela Shiffrin che sembrava insuperabile, tra gli uomini è invece arrivata la doppietta francese firmata da ...