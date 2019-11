Sarri Juventus | il tecnico rivela | “Sostituzione Ronaldo? Ecco tutta la verità e cos’è

Juventus-Milan - Sarri : “Ronaldo era in difficoltà. Si è arrabbiato per la sostituzione con Dybala? Mi fa piacere” : “Paulo Dybala ha avuto un problema in settimana, è uscito debilitato, avevo dubbi sulla sua tenuta per 90 minuti così come li avevo per Cristiano Ronaldo. Non so se se ne sia andato prima della fine della partita, va ringraziato perché si è messo a disposizione: tanti nelle stesse condizioni avrebbero fatto un passo indietro. Si è arrabbiato per la sostituzione? Mi fa molto piacere, vuol dire che vuole dare una mano a tutti i ...

Juventus-Milan - Sarri analizza il caso Ronaldo : “ci vuole un pizzico di tolleranza - ecco perché l’ho tolto” : L’allenatore della Juventus ha provato a smorzare il caso Ronaldo, soffermandosi sui motivi che lo hanno spinto a sostituire il portoghese Vittoria sì, ma la Juventus deve fare i conti con il caso Cristiano Ronaldo, scoppiato subito dopo la sostituzione decisa da Sarri nel corso della ripresa del match con il Milan. Fabio Ferrari/LaPresse Il portoghese non si è fermato in panchina e ha lasciato l’Allianz Stadium prima della ...

Juventus-Milan - Sarri commenta così il caso Cristiano Ronaldo : Successo per la Juventus nella sfida di campionato contro il Milan, i bianconeri tornano nuovamente in testa alla classifica. Al termine del match interessanti indicazioni di Maurizio Sarri ai microfoni di Sky Sport: “oggi siamo stati disposti a soffrire, lo spirito era giusto ma dobbiamo migliorare dal punto di vista della qualità, la voglia di vincere ha fatto la differenza. Il Milan ha tirato da fuori area, i rossoneri hanno fatto ...

Juventus-Milan - Sarri sostituisce di nuovo Cristiano Ronaldo : la reazione del portoghese è stizzita [VIDEO] : L’allenatore bianconero ha deciso di sostituire prima dell’ora di gioco il portoghese, direttosi immediatamente negli spogliatoi senza fermarsi in panchina Prima la sostituzione contro la Lokomotiv Mosca, adesso quella con il Milan. Maurizio Sarri rinuncia ancora una volta a Cristiano Ronaldo, richiamandolo in panchina intorno all’ora di gioco e mandando in campo Paulo Dybala. Una scena che si ripete quattro giorni dopo ...

Live Juventus-Milan 0-0 Sarri tenta di risalire in vetta : E' la super sfida dello Stadium tra Juventus e Milan a chiudere il programma della 12a giornata di campionato. Sulla carta, valutando l'attuale stato di forma delle due compagini, è...

Juventus Milan - formazioni ufficiali – Sarri conferma la sua preferenza : Juventus Milan formazioni ufficiali- Manca poco alla sfida tra Juventus e Milan; le due squadre si affronteranno all’Allianz Stadium e quelle di seguito sono le scelte dei due allenatori. Il fascino di Juventus Milan è sempre vivo, nonostante le due squadre stiano vivendo periodi completamente diversi. Da un lato il Milan che ha vissuto un inizio di stagione fallimentare, dall’altro la Juventus decisa a confermare ...

Juventus - Sarri per la sfida con il Milan recupera Ronaldo e De Ligt : Questa mattina la Juventus si è data appuntamento alla Continassa per svolgere la rifinitura in vista della partita contro il Milan. Nel corso della seduta mattutina, Maurizio Sarri ha potuto testare definitivamente le condizioni di Matthijs De Ligt e Cristiano Ronaldo. In questo senso sono arrivate buone notizie visto che entrambi sono rientrati nell'elenco dei convocati del tecnico juventino. Dunque sia De Ligt che Ronaldo, questa sera, ...

Juventus Milan probabili formazioni - Costa o Bernardeschi? Sarri ha scelto : Juventus Milan probabili formazioni – Stasera, alle 20:45 Juventus e Milan si affronteranno all’Allianz Stadium. Due squadre che vivono due momenti di forma differenti. Il Milan arriva da un inizio di stagione fallimentare, con Giampaolo prima ed ora con Pioli. I bianconeri reduci dalla qualificazione agli ottavi di Champions League dovranno riprendersi la vetta della classifica visto che l’Inter ieri ha vinto scavalcando la ...

Juventus - Sarri allo scoperto : contro il Milan punta tutto sul suo pupillo : Juventus – Maurizio Sarri ha svelato le carte, senza nascondere la presenza nell’undici iniziale anti-Milan, del suo pupillo Gonzalo Higuain. L’argentino, insieme a Bonucci (definito dal tecnico “insostituibile”) è il grande ex della partita. Juventus, le parole di Sarri su Higuain “Higuain? Il dente avvelenato ce l’avrà anche il Milan con lui. Che Gonzalo sia un ragazzo che ha bisogno di forti ...

Juventus-Milan - le probabili formazioni : dubbi in attacco per Sarri : Juventus-Milan, le probabili formazioni – Fino a qualche anno fa, l’attesa per questo match era molto elevata. Una classica del calcio italiano, tra due delle squadre più titolate al mondo. Peccato, però, che una delle due non stia vivendo uno dei suoi periodi migliori. E così, Juventus-Milan di domani rischia di diventare una partita ‘quasi’ normale. I bianconeri, galvanizzati dalla qualificazione agli ottavi di ...

Juventus - Sarri non si fida del Milan : “nella partita secca possono fare bene. Dubbio Cristiano Ronaldo” : Maurizio Sarri tiene alta la concentrazione in vista della gara contro il Milan: l’allenatore della Juventus tiene alta la concentrazione e non dà certezze sul recupero di Cristiano Ronaldo Juventus-Milan è una delle grendi classiche del calcio italiano ma il big match della domenica sera non avrà lo stesso ‘sapore’ di sempre. Il motivo è da ricercare nel differente momento di forma delle due squadre che vede la Juventus ...

Juventus - Sarri in conferenza parla delle condizioni di Cristiano Ronaldo e De Ligt : “Come sta Ronaldo? Non lo so, ieri era con i fisioterapisti, vediamo quello che riesce a fare oggi e domattina. Non ha niente di particolare, niente di grave, solo un piccolo dolore al ginocchio. De Ligt sarà convocato? Abbiamo due allenamenti ancora, ieri ha fatto delle prove in campo piuttosto positive. Oggi prova a stare con la squadra, vediamo la reazione”. Le condizioni di Ronaldo e De Ligt gli argomenti principali della ...

Juventus Milan - buone notizie per Sarri su CR7 e De Ligt - le ultimissime! : Juventus Milan – Domenica sera big match all’Allianz Stadium: Juventus-Milan. Il primo di Sarri e Pioli. I bianconeri però dovranno fare i conti con alcuni problemi. De Ligt e Ronaldo non sono al meglio ma dalla Continassa spuntano buone notizie per mister Sarri. CR7 ultimamente non è al massimo, prestazioni opache fin qui però potrebbe tornare fenomenale proprio contro il Milan. In casa quest’anno Ronaldo ha sempre segnato, ...

Juventus - Douglas Costa cambia tutto : il nuovo piano di Sarri - che novità! : Una prestazione da autentico protagonista e Juventus qualificata con due turni d’anticipo agli ottavi di finale di Champions League. Douglas Costa si è caricato sulle spalle i bianconeri trascinandoli al successo contro il Lokomotiv Mosca con una giocata d’assoluto fuoriclasse. Giocata che potrebbe smuovere totalmente i piani di Sarri in vista del futuro. Come confermato dallo stesso tecnico bianconero, la Juventus punterà dritta sul ...