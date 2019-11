San Costantino Calabro Michele Gullone morto in un incidente sulla provinciale

Celebrity Hunted - i vip annunciano la loro ‘fuga’. Con Fedez e Totti anche Costantino Della Gherardesca - Francesca Barra e Claudio San tamaria : Celebrity Hunted - il messaggio social di Totti “Non cercatemi. Devo rimanere in incognito. Presto capirete perché“. E’ questo il messaggio ’sibillino’ apparso stamattina sui canali social di alcuni vip. Il mistero però è abbastanza facile da indovinare: si tratta del primo passo verso la partecipazione a Celebrity Hunted , il reality game – nato in Inghilterra – che avrà la prima edizione italiana su ...

Costantino Vitagliano ha rincontrato AlesSandra : Ci siamo visti - ricordando i vecchi tempi : Oltre dieci anni fa, la storia d'amore tra lo stupendo ex tronista Costantino Vitagliano e l'ex corteggiatrice Alessandra Pierelli fece palpitare i cuori e versare qualche lacrima al pubblico del programma televisivo Uomini e Donne. A distanza di anni i due ex amanti si sono rincontrati, ricordando i tempi felici vissuti insieme. Come dimenticare la storia tumultuosa, nata all'interno del programma televisivo Uomini e Donne, tra l'ex ...