Salvini celebra l' ascesa del partito di ultradestra Vox alle elezioni spagnole

Matteo Salvini non dimentica - per la celebrazione dei defunti il suo post e il video commovente in ricordo di Gianluca Buonanno : Un post, un piccolo post di Matteo Salvini postato subitissimo stamattina per ricordare il suo amico di tante battaglie Gianluca Buonanno morto in un incidente stradale. Il Leader della Lega ha voluto così salutare l’uomo che subito sposò la svolta del partito da movimento del Nord a partito nazionale. Il post di Salvini è di poche parole “Buongiorno Amici. Con questo ricordo che porto sempre nel mio cuore, oggi rivolgiamo una ...