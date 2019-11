Saipem | Cao | ‘da attacco informatico 2018 opportunità crescita’

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 11 novembre 2019) Milano, 11 nov. (Adnkronos) – L’subito nel dicembredaè stato “un’esperienza traumatica, ma è stata anche l’occasione per costruire un sistema moderno e digitalizzato che tiene conto dell’aumento esponenziale del rischio” e “un’per far crescere l’azienda”. Lo ha detto il ceo di, Stefano Cao, nel suo intervento a un convegno sulla cyber security organizzato dal gruppo nella sua sede a San Donato, in provincia di Milano. In occasione dell’dello scorso anno, ha ricordato Cao, “i nostri sistemi sono stati accecati, avevamo difficoltà a comunicare e anche le mail non funzionavano. Eravamo convinti di essere immuni agli attacchi”. In qualche modo, ha continuato, “la nostra arretratezza è stata la miglior difesa. Se fossimo stati ...

DPradella : RT @WTW_it: Riprendono i lavori dell’#OsservatorioWTW: proseguiamola riflessione sul ruolo dell’#innovazione tecnologica insieme a Stefano… - DPradella : RT @WTW_it: Per Stefano Cao, AD #Saipem “le aziende devono trovare il modo per progettare un percorso concreto di #innovazione, e sicuramen… - DPradella : RT @WTW_it: “Il contesto in cui si muove #Saipem è quello della #transizione energetica. Questo ci ha spinto a immaginare il ruolo della no… -