Ronaldo lascia lo Juventus Stadium in anticipo Il portoghese rischia la sanzione

Juventus-Milan - scoppia il caso Cristiano Ronaldo : il portoghese lascia lo stadio prima della fine del match : Il portoghese non gradisce la sostituzione con Dybala, andando dritto negli spogliatoi e lasciando l’Allianz Stadium prima della fine del match La Juventus deve fare i conti con il caso Cristiano Ronaldo, arrabbiatosi ferocemente dopo la sostituzione con Dybala decisa da Maurizio Sarri poco prima dell’ora di gioco. Fabio Ferrari/LaPresse Il portoghese non saluta l’allenatore bianconero e non si ferma in panchina per ...

Sky : «Cristiano Ronaldo ha lasciato lo Stadium prima della fine della partita» : A Sky Sport danno la notizia che Cristiano Ronaldo ha lasciato lo Juventus Stadium prima della fine della partita. Il portoghese è stato sostituito questa sera dopo nemmeno un’ora di gioco. Al suo posto, contro il Milan, Sarri ha mandato in campo Dybala che ha poi segnato il gol decisivo. Il portoghese non l’ha presa bene, ha detto qualcosa all’indirizzo della panchina e poi ha lasciato lo stadio tre minuti prima della ...

Paratici : «Cristiano Ronaldo non lascia Juve a fine stagione» : «Cristiano Ronaldo via dalle Juve a fine stagione? Non credo proprio. È molto concentrato sugli obiettivi personali, visto che è candidato al Pallone d’Oro, e su quelli del club. E poi abbiamo un contratto: lui è felice alla Juventus e noi siamo molto contenti di lui». Da Amatrice dove ha ritirato il premio “Manlio Scopigno”, […] L'articolo Paratici: «Cristiano Ronaldo non lascia Juve a fine stagione» è stato realizzato da Calcio e ...

Juventus – Cristiano Ronaldo lascia il club a fine stagione? La verità di Paratici : Cristiano Ronaldo pronto a lasciare la Juventus? Il ds bianconero Paratici non ha dubbi, ecco la verità Cristiano Ronaldo potrebbe dire addio alla Juventus al termine della stagione 2019/30 di Serie A? Fabio Paratici fa chiarezza: “Ronaldo onorerà il contratto fino alla fine? Sì, penso di sì“, ha affermato ai microfoni Sky. “Ora è molto concentrato per raggiungere gli obiettivi che ha, quindi non credo proprio che possa ...

Juventus - Cristiano Ronaldo può lasciare prima della scadenza : i bianconeri preparano un nuovo super colpo : Cristiano Ronaldo è sicuramente un punto di riferimento in casa Juventus sia per quanto riguarda il campo che per l’aspetto del marketing, l’acquisto del portoghese ha rappresentato dunque un affare per i bianconeri sia dentro che fuori il rettangolo di gioco. Fino al momento CR7 ha trascinato la Juventus, nella scorsa stagione la Juve ha vinto l’ennesimo scudetto ed anche l’avvio del 2019 è stato positivo con buone ...