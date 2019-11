Ronaldo Juventus | multa e infortunio | ecco cosa rischia davvero CR7!

Juventus - caso Ronaldo : via prima del 90' - ora rischia la multa. Sull’infortunio e sul Portogallo… : Cristiano Ronaldo continua a far parlare di sè dopo la sostituzione di ieri sera nel match contro il Milan. Come evidenziato dallo stesso Maurizio Sarri in conferenza stampa, l’attaccante portoghese è stato sostituito perchè non al meglio fisicamente, perchè reduce da 20 giorni di leggero affaticamento al ginocchio. Un piccolo problema al collaterale del ginocchio […] L'articolo Juventus, caso Ronaldo: via prima del 90′, ora ...

Juventus - Capello si schiera con Sarri contro Ronaldo : 'Non dribbla nessuno da 3 anni' : L'ex allenatore del Real Madrid, Fabio Capello si è schierato contro Cristiano Ronaldo a seguito della reazione avuta dal portoghese per la sostituzione operata dall'allenatore della Juventus, Maurizio Sarri, nella vittoria per 1-0 dei bianconeri contro il Milan. Il Nazionale portoghese era chiaramente arrabbiato e, di fatto, ha camminato dritto nel tunnel dopo essere stato sostituito al 54° minuto della partita. Capello, mentre era ospite di ...

Juventus-Milan - Cristiano Ronaldo : i migliori non si comportano così : Domenica 10 novembre alle 20:45 si è giocato l'ultimo match della 12^ giornata di Serie A. L'incontro era tra Juventus e Milan, con entrambe le squadre che erano obbligate dalla classifica a vincere. Alla fine, la vittoria è andata alla Juventus, ma i bianconeri hanno poco da festeggiare: il loro miglior giocatore, pagato 100 milioni e che guadagna 31 milioni all'anno (circa 85 mila euro al giorno), sembra essere completamente fuori forma e ...

Juventus - in Portogallo decifrano il labiale di Ronaldo al momento del cambio : pesantissimo insulto a Sarri : In Portogallo hanno provato a decifrare il labiale di Cristiano Ronaldo al momento del cambio con Dybala, riuscendo ad interpretare un insulto rivolto a Sarri La reazione di Cristiano Ronaldo, successiva al cambio con Dybala durante Juventus-Milan, ha fatto immediatamente il giro del mondo, scatenando i media e soprattutto i social. Fabio Ferrari/LaPresse Tutti impazziti per il comportamento di CR7, criticato per non essersi fermato in ...

Caso Cristiano Ronaldo - il portoghese vola via dall’Italia e dalla Juventus [DETTAGLI] : Nella giornata di ieri si è conclusa la 12^ giornata del campionato di Serie A, sono arrivate importanti indicazioni per le zone alte della classifica. Continua lo spettacolare duello per lo scudetto tra Juventus e Inter, vittoria sofferta per la squadra di Antonio Conte che ha piegato nei minuti finale la sorpresa Hellas Verona, stessa cosa per gli uomini di Maurizio Sarri che hanno avuto la meglio del Milan con il gol di Dybala, si ferma ...

Juventus - Capello punge senza remore Cristiano Ronaldo : “non dribbla un avversario da tre anni” : L’ex allenatore friulano ha commentato la partita di Ronaldo contro il Milan, esprimendo un giudizio davvero negativo nei confronti del portoghese Partita negativa di Cristiano Ronaldo contro il Milan, conclusa al 55° minuto con la sostituzione decisa da Maurizio Sarri, che ha mandato in campo Dybala al posto del portoghese, pescando il jolly da tre punti. Lapresse Proprio la Joya ha realizzato infatti la rete che ha regalato il ...

Sarri Juventus - il tecnico rivela : “Sostituzione Ronaldo? Ecco tutta la verità e cos’è successo” : Sarri Juventus- La Juventus batte 1-0 il Milan e vola nuovamente in testa alla classifica compiendo il contro sorpasso ai danni dell’Inter. Bianconeri spietati e cinici, bravi ad affondare il colpo con Dybala, subentrato al 55′ al posto di Cristiano Ronaldo. Proprio l’attaccante portoghese ha attirato su di sè le attenzioni del caso dopo il cambio con l’attaccante argentino. Faccia imbronciata, qualche parolina di troppo ...

Juventus-Milan - Sarri : “Ronaldo era in difficoltà. Si è arrabbiato per la sostituzione con Dybala? Mi fa piacere” : “Paulo Dybala ha avuto un problema in settimana, è uscito debilitato, avevo dubbi sulla sua tenuta per 90 minuti così come li avevo per Cristiano Ronaldo. Non so se se ne sia andato prima della fine della partita, va ringraziato perché si è messo a disposizione: tanti nelle stesse condizioni avrebbero fatto un passo indietro. Si è arrabbiato per la sostituzione? Mi fa molto piacere, vuol dire che vuole dare una mano a tutti i ...

Pagelle Juventus-Milan 1-0 : Dybala incanta - Higuain fondamentale. Ronaldo - altra delusione! : Pagelle JUVENTUS MILAN- Finisce 1-0 in favore della Juventus il posticipo della 12^ giornata di Serie A, decide un gol di Dybala subentrato nel corso della ripresa al minuto 55′ al posto di Ronaldo. altra prestazione in colore del portoghese, il quale ha lasciato lo stadio prima della fine della partita. Pagelle Juventus Milan 1-0: super Dybala, flop Ronaldo Juventus Szczesny 7 Cuadrado 6 Bonucci 6.5 De Ligt 6 Alex Sandro 6 Bentancur ...

Ronaldo lascia lo Juventus Stadium in anticipo. Il portoghese rischia la sanzione : Il campione portoghese è stato sostituito dal tecnico toscano Maurizio Sarri per lasciare spazio a Dybala nel corso di Juventus-Milan Ronaldo invece di accomodarsi in panchina, come avrebbe dovuto, si è diretto negli spogliatoi senza salutare nè compagni nè il tecnico. Stando a quanto riportato da Sky Sport, il 5 volte Pallone d’Oro avrebbe abbandonato l’imianto sportivo 3 minuti prima del fischio finale della gara. La Juventus ...

Juventus - mistero Cristiano Ronaldo : rabbia dopo la sostituzione e infortunio - ma CR7 si aggrega alla Nazionale : Cristiano Ronaldo reagisce con rabbia dopo la sostituzione in Juventus-Milan e lascia lo stadio in anticipo: Sarri parla di possibile infortunio, ma il portoghese si aggrega alla Nazionale Due sostituzioni nelle ultime due partite, con il risultato ancora da acquisire. Si fa fatica a ricordare l’ultima volta che una squadra ha rinunciato in due occasioni a Cristiano Ronaldo per povare a risolvere due gare complicate, per giunta ...

Highlights Juventus-Milan 1-0 : video - gol e sintesi. Dybala entra e segna - Ronaldo si arrabbia per la sostituzione : La Juventus difende il primato in classifica nella Serie A di calcio, controsorpassando l’inter, dopo la vittoria ottenuta nel posticipo di ieri sera contro il Milan. La vittoria per 1-0 della truppa di Sarri matura grazie alla rete nella ripresa di Dybala, entrato al posto di Cristiano Ronaldo, che prende male il cambio e si infila direttamente negli spogliatoi. Highlights Juventus-Milan ...

Serie A - Juventus-Milan 1-0 : Dybala entra al posto di Ronaldo e decide la gara. I bianconeri restano primi. Si allunga la crisi del Diavolo : La Juventus soffre all’Allianz Stadium ma riesce a superare 1-0 il Milan nel posticipo della dodicesima giornata di Serie A mantenendo la vetta della classifica con un punto di vantaggio sull’Inter: 32 a 31. I bianconeri riescono a trovare la giocata vincente al 32′ della ripresa grazie a Dybala, entrato al posto di Ronaldo, e a superare un Milan che ha comunque fatto una bella prestazione, nonostante i limiti di qualità della rosa. ...

Juventus-Milan - Sarri analizza il caso Ronaldo : “ci vuole un pizzico di tolleranza - ecco perché l’ho tolto” : L’allenatore della Juventus ha provato a smorzare il caso Ronaldo, soffermandosi sui motivi che lo hanno spinto a sostituire il portoghese Vittoria sì, ma la Juventus deve fare i conti con il caso Cristiano Ronaldo, scoppiato subito dopo la sostituzione decisa da Sarri nel corso della ripresa del match con il Milan. Fabio Ferrari/LaPresse Il portoghese non si è fermato in panchina e ha lasciato l’Allianz Stadium prima della ...